За неделю число ушедших на карантин школьных классов в Петербурге выросло в три раза

Из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в Северной столице в три раза увеличилось количество школьных классов, ушедших на карантин. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на городской Комитет по образованию.

На 6 декабря в Петербурге закрыли 21 группу в 16 детских садах, а также 551 класс в 166 школах, перешедших на дистанционную форму обучения, что составляет 2,75% от общего числа классов.

По заявлению родителей, количество обучающихся на смешанном формате школьников возросло до 5587 (1% от общего числа).