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За неделю число ушедших на карантин школьных классов в Петербурге выросло в три раза

По заявлению родителей, количество обучающихся на смешанном формате школьников увеличилось до 5587, что составляет 1% от их общего числа.

6 декабря, 12:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Из-за роста заболеваемости ОРВИ и коронавирусом в Северной столице в три раза увеличилось количество школьных классов, ушедших на карантин. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на городской Комитет по образованию.

На 6 декабря в Петербурге закрыли 21 группу в 16 детских садах, а также 551 класс в 166 школах, перешедших на дистанционную форму обучения, что составляет 2,75% от общего числа классов.

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По заявлению родителей, количество обучающихся на смешанном формате школьников возросло до 5587 (1% от общего числа).

Ранее Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге был установлен новый рекорд по вакцинации от ковида. Так, за сутки привилось более 38,8 тысячи человек.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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