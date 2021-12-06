Путин поздравил сборную России по теннису с победой в Кубке Дэвиса
В составе нашей команды выступали Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов. В качестве запасного перед турниром заявили Евгения Донского.
Российские теннисисты с Кубком Дэвиса после победы в финальном матче турнира. Фото © Davis Cup
Президент России Владимир Путин поздравил сборную России и главу Федерации тенниса России (ФТР) Шамиля Тарпищева с победой в Кубке Дэвиса. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Накануне в финале Кубка Дэвиса российские теннисисты со счётом 2:0 победили команду Хорватии. В составе нашей команды выступали Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев и Карен Хачанов. В качестве запасного перед турниром заявили Евгения Донского.
"От души поздравляю вас с триумфом в Кубке Дэвиса! Победа в этом престижнейшем турнире — большое, знаковое событие для нашей сборной, для российского тенниса в целом. Вы проявили исключительное мастерство, характер, командную сплочённость, отлично сыграли во всех поединках, блистательно выступили в финале, стали сильнейшей командой по итогам 2021 года, также победив своих соперников на Кубке АТР и в командном зачёте на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в Токио", — заявил Путин.
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Глава государства также выразил особую признательность Шамилю Тарпищеву, который провёл свой сотый матч в качестве капитана национальной сборной и завоевал третий Кубок Дэвиса. Ранее российская команда выигрывала трофей в 2002 и 2006 годах.
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