Путин поздравил сборную России по теннису с победой в Кубке Дэвиса

"От души поздравляю вас с триумфом в Кубке Дэвиса! Победа в этом престижнейшем турнире — большое, знаковое событие для нашей сборной, для российского тенниса в целом. Вы проявили исключительное мастерство, характер, командную сплочённость, отлично сыграли во всех поединках, блистательно выступили в финале, стали сильнейшей командой по итогам 2021 года, также победив своих соперников на Кубке АТР и в командном зачёте на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в Токио", — заявил Путин.