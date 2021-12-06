Новый канцлер Австрии Нехаммер принёс присягу

Австрийский президент Александер Ван дер Беллен привёл к присяге нового канцлера республики Карла Нехаммера. Он стал шестым занимающим эту должность за президентский срок Ван дер Беллена с 2017 года, сообщает ТАСС.

Карл Нехаммер сменил Александера Шалленберга, а тот, в свою очередь, вернётся на пост министра иностранных дел Австрии. Церемония прошла в администрации главы государства во дворце Хофбург.