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Новый канцлер Австрии Нехаммер принёс присягу

Александер Шалленберг, которого он сменил, вернётся к исполнению обязанностей министра иностранных дел республики.

6 декабря, 12:43
<p>Карл Нехаммер. Фото © ТАСС / AP / Lisa Leutner</p>

Карл Нехаммер. Фото © ТАСС / AP / Lisa Leutner

Австрийский президент Александер Ван дер Беллен привёл к присяге нового канцлера республики Карла Нехаммера. Он стал шестым занимающим эту должность за президентский срок Ван дер Беллена с 2017 года, сообщает ТАСС.

Карл Нехаммер сменил Александера Шалленберга, а тот, в свою очередь, вернётся на пост министра иностранных дел Австрии. Церемония прошла в администрации главы государства во дворце Хофбург.

Канцлер Австрии Шалленберг собрался в отставку спустя два месяца после назначения

Канцлер Австрии Шалленберг собрался в отставку спустя два месяца после назначения

Ранее Лайф писал, что Карл Нехаммер сообщил о планируемых перестановках в коалиционном кабинете страны и других ведомствах.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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