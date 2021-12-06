Вирусолог Альтштейн назвал невозможным предотвращение попадания "омикрона" в Россию

Невозможно было не допустить проникновения штамма коронавируса "омикрон" в Россию, так как он является очень заразным. Об этом заявил профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн в беседе с телеканалом "360".

"Распространение "омикрона" пока небольшое. Защититься от него, чтобы он вообще не попал в страну, невозможно, так как он достаточно заразный. Насколько он опасен, пока сказать нельзя. Прошёл только месяц, как мы о нём узнали", — отметил эксперт.

Он добавил, что, согласно предварительным данным, к росту смертности от коронавируса "омикрон" пока не привёл, во всяком случае, такая информация ещё не опубликована. Альтштейн не исключил, что этот вариант коронавируса окажется неопасным. По его словам, данная мутация может стать последней, не исключено, что с ней пандемия закончится, однако пока эпидемиологическая ситуация остаётся сложной.

"Главный враг сейчас не штамм "омикрон", а "дельта", который убивает людей. Нужно от него защищаться, а значит, прививаться. Что касается "омикрона", то, скорее всего, вакцина будет защищать и от него. Если будет необходимо, то вакцину модифицируют", — заключил вирусолог.