Индия подписала контракт с Россией на производство автоматов Калашникова
На предприятии произведут свыше 600 тысяч экземпляров оружия, которое получит Министерство обороны азиатской страны.
Фото © ТАСС / Михаил Терещенко
Индия и Россия подписали соглашение о производстве автоматов Калашникова (АК-203) на территории азиатской страны. Об этом сообщил генеральный директор группы компаний "Калашников" Владимир Лепин.
"Теперь, когда контракт подписан, готовы начать производство современных АК-203 в городе Корва в течение ближайших месяцев", — цитирует его РБК.
Согласно договору, на предприятии в Индии произведут свыше 600 тысяч автоматов для Министерства обороны страны.
Ранее президент Владимир Путин заявил о намерении России развивать военное сотрудничество с Индией. Глава государства также перечислил и другие направления взаимодействия двух стран: энергетику, экологию, высокие технологии, включая космос.
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