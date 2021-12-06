Индия подписала контракт с Россией на производство автоматов Калашникова

Индия и Россия подписали соглашение о производстве автоматов Калашникова (АК-203) на территории азиатской страны. Об этом сообщил генеральный директор группы компаний "Калашников" Владимир Лепин.

"Теперь, когда контракт подписан, готовы начать производство современных АК-203 в городе Корва в течение ближайших месяцев", — цитирует его РБК.

Согласно договору, на предприятии в Индии произведут свыше 600 тысяч автоматов для Министерства обороны страны.