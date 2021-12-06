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Индия подписала контракт с Россией на производство автоматов Калашникова

На предприятии произведут свыше 600 тысяч экземпляров оружия, которое получит Министерство обороны азиатской страны.

6 декабря, 16:43
<p>Фото © ТАСС / Михаил Терещенко</p>

Фото © ТАСС / Михаил Терещенко

Индия и Россия подписали соглашение о производстве автоматов Калашникова (АК-203) на территории азиатской страны. Об этом сообщил генеральный директор группы компаний "Калашников" Владимир Лепин.

"Теперь, когда контракт подписан, готовы начать производство современных АК-203 в городе Корва в течение ближайших месяцев", — цитирует его РБК.

Согласно договору, на предприятии в Индии произведут свыше 600 тысяч автоматов для Министерства обороны страны.

Стоимость контракта на поставку автоматов Калашникова Индии составит $590 млн

Стоимость контракта на поставку автоматов Калашникова Индии составит $590 млн

Ранее президент Владимир Путин заявил о намерении России развивать военное сотрудничество с Индией. Глава государства также перечислил и другие направления взаимодействия двух стран: энергетику, экологию, высокие технологии, включая космос.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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