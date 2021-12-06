Путин утвердил увеличение МРОТ в 2022 году
В нынешнем году минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 рубля.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году до 13 890 рублей в месяц. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 890 рублей в месяц", — говорится в тексте.
Напомним, в ноябре на совещании по социальным вопросам глава государства поручил повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 13 тысяч 890 рублей в месяц. Кроме того, Владимир Путин заявил о необходимости повысить прожиточный минимум в 2022 году до 12 тысяч 654 рублей.
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