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Путин утвердил увеличение МРОТ в 2022 году

В нынешнем году минимальный размер оплаты труда составляет 12 792 рубля.

6 декабря, 16:35

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году до 13 890 рублей в месяц. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2022 года в сумме 13 890 рублей в месяц",  говорится в тексте.

Госдума приняла закон об увеличении МРОТ с 1 января 2022 года

Госдума приняла закон об увеличении МРОТ с 1 января 2022 года

Напомним, в ноябре на совещании по социальным вопросам глава государства поручил повысить минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 13 тысяч 890 рублей в месяц. Кроме того, Владимир Путин заявил о необходимости повысить прожиточный минимум в 2022 году до 12 тысяч 654 рублей.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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