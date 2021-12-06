"Спартак" на выезде выиграл у лидирующего в КХЛ "Металлурга"

Московский "Спартак" на выезде выиграл у магнитогорского "Металлурга" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Дубль в составе красно-синих оформил Дмитрий Вишневский, решающая шайба в активе Эмиля Петтерссона. У магнитогорцев отличились Никита Коростелёв и Джош Карри.

⚪️⚪️⚪️ Тим Хеед и Сергей Широков мастерски разыгрывают комбинацию, которая завершается точным «выстрелом» Эмиля Петтерссона — 2:3! pic.twitter.com/CioOMkl5hi — Spartak Moscow (@spartak_hc) December 6, 2021

"Спартак" набрал 41 очко и поднялся на седьмое место в Западной конференции КХЛ. "Металлург" с 57 баллами сохранил лидерство на Востоке, а также в сводной таблице лиги.