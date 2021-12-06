"Спартак" на выезде выиграл у лидирующего в КХЛ "Металлурга"
Дубль в составе красно-синих оформил Дмитрий Вишневский, решающая шайба в активе Эмиля Петтерссона.
Фото © ХК "Спартак"
Московский "Спартак" на выезде выиграл у магнитогорского "Металлурга" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.
Дубль в составе красно-синих оформил Дмитрий Вишневский, решающая шайба в активе Эмиля Петтерссона. У магнитогорцев отличились Никита Коростелёв и Джош Карри.
⚪️⚪️⚪️ Тим Хеед и Сергей Широков мастерски разыгрывают комбинацию, которая завершается точным «выстрелом» Эмиля Петтерссона — 2:3! pic.twitter.com/CioOMkl5hi— Spartak Moscow (@spartak_hc) December 6, 2021
"Спартак" набрал 41 очко и поднялся на седьмое место в Западной конференции КХЛ. "Металлург" с 57 баллами сохранил лидерство на Востоке, а также в сводной таблице лиги.
КХЛ. Регулярный чемпионат
"Металлург" — "Спартак" — 2:3
Шайбы: Вишневский 10' (0:1), Коростелёв 17' (1:1), Вишневский 23' (1:2), Карри 35' (2:2), Петтерссон 49' (2:3)
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