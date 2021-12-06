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"Спартак" на выезде выиграл у лидирующего в КХЛ "Металлурга"

Дубль в составе красно-синих оформил Дмитрий Вишневский, решающая шайба в активе Эмиля Петтерссона.

6 декабря, 16:27
<p>Фото © ХК "Спартак"</p>

Фото © ХК "Спартак"

Московский "Спартак" на выезде выиграл у магнитогорского "Металлурга" в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счётом 3:2 в пользу гостей.

Дубль в составе красно-синих оформил Дмитрий Вишневский, решающая шайба в активе Эмиля Петтерссона. У магнитогорцев отличились Никита Коростелёв и Джош Карри.

"Спартак" набрал 41 очко и поднялся на седьмое место в Западной конференции КХЛ. "Металлург" с 57 баллами сохранил лидерство на Востоке, а также в сводной таблице лиги.

КХЛ. Регулярный чемпионат

"Металлург" — "Спартак" — 2:3

Шайбы: Вишневский 10' (0:1), Коростелёв 17' (1:1), Вишневский 23' (1:2), Карри 35' (2:2), Петтерссон 49' (2:3)

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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