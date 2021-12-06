Голкипер Лунёв дебютирует за "Байер" в матче Лиги Европы
Андрей Лунёв. Фото © ФК "Байер"
Футболист на правах свободного агента перешёл в немецкий клуб и заключил контракт до 2023 года.
Главный тренер леверкузенского "Байера" Херардо Сеоане заявил, что российский голкипер Андрей Лунёв дебютирует в составе команды в ближайшем матче Лиги Европы с будапештским "Ференцварошем". Об этом сообщает Kicker.
Лунёв перешёл в "Байер" в июле, покинув петербургский "Зенит" на правах свободного агента. В официальных матчах за команду из Леверкузена он на поле ещё не выходил.
"В матче против "Ференцвароша" у нас будет максимально возможная ротация состава. С первых минут место в воротах займёт Андрей Лунёв, мы с ним уже это обсудили. Он хорошо тренировался и заслужил шанс проявить себя. К тому же у Лукаша Градецки не было выходных, ведь он играл за сборную Финляндии", — заявил Сеоане.
"Байер" уже гарантировал себе выход в 1/8 финала Лиги Европы. Встреча с "Ференцварошем" состоится в четверг, 9 декабря. Начало игры в Будепеште — в 23:00 по московскому времени.
С 2017 года Лунёв выступал за "Зенит", в составе которого выиграл три чемпионата России и Кубок России. По окончании минувшего сезона стороны не стали продлевать истекший контракт. Соглашение 30-летнего футболиста с "Байером" рассчитано до 30 июня 2023 года.