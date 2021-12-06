Российский арбитр Пустовойтова вошла в тройку лучших судей мира

На первой строчке оказалась француженка Стефани Фраппар. В этом году она стала первой женщиной-судьёй, которая попала в бригаду на матч чемпионата Европы, а также была главным арбитром встречи отбора ЧМ-2022 между Нидерландами и Латвией. Третье место — у представительницы Швейцарии Эстер Штойбли.