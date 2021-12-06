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Российский арбитр Пустовойтова вошла в тройку лучших судей мира

В этом году она отработала на женском финале Олимпийских игр в Токио, а также получила назначения на несколько игр ФНЛ.

6 декабря, 13:42

Анастасия Пустовойтова. Фото © ТАСС / Красильников Станислав

Российский арбитр Анастасия Пустовойтова вошла в тройку лучших судей-женщин в мире, заняв второе место. Рейтинг опубликовала Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS).

На первой строчке оказалась француженка Стефани Фраппар. В этом году она стала первой женщиной-судьёй, которая попала в бригаду на матч чемпионата Европы, а также была главным арбитром встречи отбора ЧМ-2022 между Нидерландами и Латвией. Третье место — у представительницы Швейцарии Эстер Штойбли.

Судья Пустовойтова станет главным арбитром финала на Олимпиаде в Токио

Судья Пустовойтова станет главным арбитром финала на Олимпиаде в Токио

Добавим, что в этом году Пустовойтова стала главным арбитром финала женского футбольного турнира на Олимпиаде в Токио, а также получила назначения на ряд матчей ФНЛ в качестве главного судьи.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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