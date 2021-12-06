Суд взыскал с ЦСКА 348 миллионов рублей в пользу подрядчика строительства стадиона
Спор "вытекает" из договора, который был подписан в 2013 году и предусматривал выплату неустойки за нарушение сроков выполнения работ.
Здание стадиона "ВЭБ-арена". Фото © ТАСС / Игорь Генералов
Девятый арбитражный апелляционный суд взыскал с московского ЦСКА 348 миллионов рублей по иску правопреемника ООО "Ф-Групп" — обанкротившегося генподрядчика строительства домашнего стадиона красно-синих. Об этом говорится в опубликованных материалах дела.
Спор касается договора подряда на строительство стадиона с офисно-гостиничным комплексом стоимостью более 11 миллиардов рублей, который ЦСКА заключил с истцом. При этом за нарушение сроков выполнения работ и недоделки армейцы насчитали неустойку в размере 4,5 миллиарда рублей. Однако договор предусматривал, что она не может превышать 7,63% от цены договора, т.е. около 840 миллионов рублей. Кроме того, размер гарантийного депозита составлял только 548 миллионов рублей.
В итоге суд вынес решение взыскать с ЦСКА 348 миллионов рублей из 491 миллиона, которые требовал истец. Добавим, что изначально суд первой инстанции требования истца отклонил.
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