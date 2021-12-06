Пресс-атташе сборной Венгрии по футболу Герге Сабо опроверг информацию о том, что национальную команду может возглавить бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов. Об этом сообщает Sport24.

По информации СМИ, в Федерации футбола Венгрии всерьёз рассматривают возможность назначения Черчесова. При этом сообщалось, что нынешний наставник команды итальянец Марко Росси исчерпал кредит доверия, не сумев пробиться со сборной на ЧМ-2022.

"Нет, мы не рассматриваем кандидатуру Черчесова на пост главного тренера нашей национальной команды. Федерация футбола Венгрии полностью доверяет Марко Росси. Обе стороны готовы выполнить контракт, который действует до 2025 года. Поэтому сейчас мы не рассматриваем вообще никакие кандидатуры", — заявил Сабо.