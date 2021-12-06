Хоккеист Ничушкин сможет поехать на Олимпиаду в Пекин, несмотря на допинговое дело
Ранее стало известно, что его могут дисквалифицировать на четыре года из-за якобы поддельной пробы, взятой у него на Играх 2014 года в Сочи.
Валерий Ничушкин. Фото © ТАСС / ZUMA / Russell Hons
Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин может поехать на Олимпийские игры в Пекин, если тренерский штаб посчитает нужным его вызвать, даже несмотря на возможное нарушение им антидопинговых правил. Об этом в беседе с "Матч ТВ" заявил менеджер национальной команды по работе с игроками НХЛ Илья Ковальчук.
"Если Ничушкин будет подходить тренерскому штабу, то он сможет поехать в Пекин. Я об этом говорил с юристами из IIHF и профсоюза НХЛ. С ним никаких проблем не будет", — заявил Ковальчук.
"Дело ещё не завершено": WADA отказалось комментировать возможную дисквалификацию хоккеиста Ничушкина
Ранее Лайф сообщал, что российского хоккеиста "Колорадо" Валерия Ничушкина могут дисквалифицировать на четыре года из-за данных бывшего главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. Поводом для наказания может стать якобы поддельная допинг-проба, которую хоккеист сдавал лично Родченкову на Играх 2014 года в Сочи.
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