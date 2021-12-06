Хоккеист Ничушкин сможет поехать на Олимпиаду в Пекин, несмотря на допинговое дело

Нападающий "Колорадо" Валерий Ничушкин может поехать на Олимпийские игры в Пекин, если тренерский штаб посчитает нужным его вызвать, даже несмотря на возможное нарушение им антидопинговых правил. Об этом в беседе с "Матч ТВ" заявил менеджер национальной команды по работе с игроками НХЛ Илья Ковальчук.

"Если Ничушкин будет подходить тренерскому штабу, то он сможет поехать в Пекин. Я об этом говорил с юристами из IIHF и профсоюза НХЛ. С ним никаких проблем не будет", — заявил Ковальчук.