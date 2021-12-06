Песков указал на отсутствие предостережений Запада в адрес Киева по Донбассу

Россия в свой адрес слышит агрессивную риторику со стороны США и европейских стран, при этом Запад никак не предостерегает Украину от силового урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видим эти многочисленные утки, которые вбрасываются о якобы запланированной "агрессии" РФ против Украины. При этом мы не слышим ни одного слова в адрес Украины, ни одного предостережения в адрес Киева в том плане, чтобы они даже не думали начинать силовое урегулирование ситуации на Юго-Востоке", — сказал представитель Кремля в интервью RT.