Песков указал на отсутствие предостережений Запада в адрес Киева по Донбассу
Комментируя российско-американские отношения в преддверии переговоров Путина и Байдена, представитель Кремля подчеркнул, что на данный момент между странами всё достаточно сложно.
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Россия в свой адрес слышит агрессивную риторику со стороны США и европейских стран, при этом Запад никак не предостерегает Украину от силового урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы видим эти многочисленные утки, которые вбрасываются о якобы запланированной "агрессии" РФ против Украины. При этом мы не слышим ни одного слова в адрес Украины, ни одного предостережения в адрес Киева в том плане, чтобы они даже не думали начинать силовое урегулирование ситуации на Юго-Востоке", — сказал представитель Кремля в интервью RT.
Комментируя российско-американские отношения в преддверии переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, Песков подчеркнул, что на данный момент между странами всё достаточно сложно.
Ранее Лайф сообщал, что подготовку президента США Джо Байдена к переговорам с российским коллегой Владимиром Путиным 7 декабря подтвердил Белый дом. Лидеры двух государств в ходе видеозвонка обсудят как двусторонние вопросы, так и стратегическую стабильность. При этом, по словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, договорённостей о проведении личной встречи лидеров двух государств пока нет.
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