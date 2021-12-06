Песков заявил о чрезвычайно агрессивной позиции НАТО в отношении России

НАТО демонстрирует чрезвычайно агрессивную позицию в отношении России, поэтому Москва намерена застраховать свои собственные интересы. Об этом в интервью корреспонденту RT Илье Петренко заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видим риторику господина Столтенберга (генсек НАТО. — Прим. Лайфа), видим риторику различных представителей Соединённых Штатов Америки. Они все говорят, что не признают никаких красных линий, — раз, говорят, что НАТО будет делать всё что хочет, — два, на какой угодно территории — три, и всё это, чтобы сдерживать Российскую Федерацию, — четыре", — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что Москву такая позиция не устраивает и она будет стараться застраховать свои собственные интересы.