Песков заявил о чрезвычайно агрессивной позиции НАТО в отношении России
По его словам, Москву такая позиция не устраивает и она будет стараться застраховать свои собственные интересы.
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НАТО демонстрирует чрезвычайно агрессивную позицию в отношении России, поэтому Москва намерена застраховать свои собственные интересы. Об этом в интервью корреспонденту RT Илье Петренко заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы видим риторику господина Столтенберга (генсек НАТО. — Прим. Лайфа), видим риторику различных представителей Соединённых Штатов Америки. Они все говорят, что не признают никаких красных линий, — раз, говорят, что НАТО будет делать всё что хочет, — два, на какой угодно территории — три, и всё это, чтобы сдерживать Российскую Федерацию, — четыре", — отметил представитель Кремля.
Песков добавил, что Москву такая позиция не устраивает и она будет стараться застраховать свои собственные интересы.
Напомним, что Кремль и Белый дом готовятся к переговорам Владимира Путина и Джо Байдена, они намечены на 7 декабря. Лидеры двух государств в ходе видеозвонка обсудят как двусторонние вопросы, так и стратегическую стабильность. В числе тем могут быть напряжённость вокруг Украины, продвижение НАТО к границе России и инициатива Путина о гарантиях безопасности.
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