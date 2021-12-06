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Песков: Россия не знает, согласится ли НАТО на переговоры о гарантиях безопасности

Представитель Кремля напомнил, что к такому диалогу Североатлантический альянс призвал президент Владимир Путин.

6 декабря, 15:48
<p>Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru</p>

Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru

Москва не знает, сможет ли Запад проявить политическую волю и пойти на предложенные переговоры с целью предоставления России надёжных и долгосрочных гарантий безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы ещё не знаем, насколько наши партнёры проявят соответствующую политическую волю и пойдут на такие контакты", — сказал он в эфире Первого канала.

Песков напомнил, что к таким переговорам Североатлантический альянс призвал российский лидер Владимир Путин.

Путин призвал добиться юридических гарантий нерасширения НАТО на Восток

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Ранее Дмитрий Песков рассказал, что одной из тем переговоров Путина и президента США Джо Байдена 7 декабря станет продвижение НАТО к границе России. Кроме того, лидеры затронут напряжённость вокруг Украины и инициативу Путина о гарантиях безопасности.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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