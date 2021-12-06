Песков: Россия не знает, согласится ли НАТО на переговоры о гарантиях безопасности

Москва не знает, сможет ли Запад проявить политическую волю и пойти на предложенные переговоры с целью предоставления России надёжных и долгосрочных гарантий безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы ещё не знаем, насколько наши партнёры проявят соответствующую политическую волю и пойдут на такие контакты", — сказал он в эфире Первого канала.

Песков напомнил, что к таким переговорам Североатлантический альянс призвал российский лидер Владимир Путин.