Песков: Россия не знает, согласится ли НАТО на переговоры о гарантиях безопасности
Представитель Кремля напомнил, что к такому диалогу Североатлантический альянс призвал президент Владимир Путин.
Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru
Москва не знает, сможет ли Запад проявить политическую волю и пойти на предложенные переговоры с целью предоставления России надёжных и долгосрочных гарантий безопасности. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы ещё не знаем, насколько наши партнёры проявят соответствующую политическую волю и пойдут на такие контакты", — сказал он в эфире Первого канала.
Песков напомнил, что к таким переговорам Североатлантический альянс призвал российский лидер Владимир Путин.
Ранее Дмитрий Песков рассказал, что одной из тем переговоров Путина и президента США Джо Байдена 7 декабря станет продвижение НАТО к границе России. Кроме того, лидеры затронут напряжённость вокруг Украины и инициативу Путина о гарантиях безопасности.
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