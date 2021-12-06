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Песков призвал не предаваться "экзальтированным ожиданиям" от переговоров Путина и Байдена

Двусторонние отношения РФ и США по-прежнему остаются в очень печальном состоянии, но по каким-то направлениям начинается диалог, заметил представитель Кремля.

6 декабря, 15:42
<p>Дмитрий Песков. Фото © <a href="http://kremlin.ru/events/president/news/50971/photos/42865" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kremlin.ru</a></p>

Дмитрий Песков. Фото © Kremlin.ru

В связи с переговорами президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря не стоит предаваться "экзальтированным, эмоциональным ожиданиям". Об этом предупредил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

"Очень важно не предаваться каким-то экзальтированным, эмоциональным ожиданиям, всё-таки говорят два главы государства", — сказал официальный представитель Кремля в интервью Первому каналу.

Песков назвал темы, которые обсудят Путин и Байден на переговорах 7 декабря

Песков назвал темы, которые обсудят Путин и Байден на переговорах 7 декабря

Песков уточнил, что лидерам есть что обсудить в плане реализаций договорённостей женевского саммита, по которым ведётся работа. При этом он отметил, что двусторонние отношения Москвы и Вашингтона по-прежнему остаются в очень печальном состоянии, но по каким-то направлениям начинается диалог.

Ранее Дмитрий Песков раскрыл детали завтрашних переговоров Путина и Байдена. По словам представителя Кремля, заявлений президента РФ по итогам встречи, которая пройдёт по видеосвязи, не планируется.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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