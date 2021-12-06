Песков призвал не предаваться "экзальтированным ожиданиям" от переговоров Путина и Байдена

В связи с переговорами президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена 7 декабря не стоит предаваться "экзальтированным, эмоциональным ожиданиям". Об этом предупредил пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков.

"Очень важно не предаваться каким-то экзальтированным, эмоциональным ожиданиям, всё-таки говорят два главы государства", — сказал официальный представитель Кремля в интервью Первому каналу.

Песков уточнил, что лидерам есть что обсудить в плане реализаций договорённостей женевского саммита, по которым ведётся работа. При этом он отметил, что двусторонние отношения Москвы и Вашингтона по-прежнему остаются в очень печальном состоянии, но по каким-то направлениям начинается диалог.