Политолог Кислицына: ЕР приобрела новый стиль общения и взяла курс на большую подотчётность

Дарья Кислицына — о работе депутатов "Единой России" нового созыва Думы. Видео © LIFE

Обновлённая после сентябрьских выборов думская фракция "Единой России" приобрела новый стиль общения с гражданами и взяла курс на большую подотчётность. Об этом руководитель департамента региональных программ Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына рассказала в ходе круглого стола "Перезагрузка "Единой России". Основные этапы и итоги".

Партия обновила около половины своего состава, во фракцию вступило множество перспективных молодых работников из разных областей деятельности. Среди них представители социальных профессий — учителя, врачи, спортсмены и общественники, подчеркнула Кислицына.

"Напомню, что сама Госдума практически наполовину обновилась — 218 мандатов. Многие из них вышли из новых кадровых проектов, таких как "Лидеры России". А также из общественных политических институтов, как ОНФ и Общественная палата, движения "Мы вместе", — уточнила политолог.

Кислицына отметила, что за прошедшие два месяца работы новых депутатов можно сделать вывод об их более активной коммуникации с избирателями.

"Для них понятен новый стиль общения, новые форматы коммуникаций в офлайне, в социальных сетях. Некоторые из жителей рассказывали, что при встрече с депутатами они не всегда верили и переспрашивали: "А вы точно депутат?" — подчеркнула эксперт.

Второй тренд, объединяющий депутатов нового созыва, — ориентированность на отчётность, указывает Кислицына.

"Депутаты взяли на вооружение "Народную программу", в рамках которой отчётность должна происходить раз в год, как общий ориентир. И по прошествии нескольких региональных недель депутаты уже рассказывают, какие обещания предвыборной программы или просьбы жителей они реализовали, или на какой стадии они находятся", — объяснила специалист.

Также Кислицына добавила, что среди парламентариев нового созыва широко распространён тренд на социально одобряемый тип поведения, в частности, она отметила волонтёрство.

"Есть цифры, которые о многом говорят: более 10 миллионов наборов горячего питания медикам, более двух миллионов наборов лекарств для граждан. Это означает, что есть конкретный человек с конкретными проблемами и запросами, и есть партия, которая от обезличенной организации разворачивается лицом к лицу к проблеме", — считает эксперт ЭИСИ.