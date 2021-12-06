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Песков сравнил состояние отношений РФ и США с авгиевыми конюшнями

Он выразил надежду, что лидерам удастся "чётко сформулировать друг другу обеспокоенности и ответить на это".

6 декабря, 15:32

Фото © ТАСС / Михаил Метцель

Очень сложно ждать прорывов от переговоров Владимира Путина и Джо Байдена, которые состоятся 7 декабря, так как в отношениях Москвы и Вашингтона скопилось очень много нерешённых вопросов. Об этом в интервью Первому каналу заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы имеем такие огромные авгиевы конюшни сейчас в наших двусторонних отношениях, что расчистить их вот так, за несколько часов беседы, вряд ли возможно",  отметил он.

Песков раскрыл детали завтрашних переговоров Путина и Байдена

Песков раскрыл детали завтрашних переговоров Путина и Байдена

Напомним, что Кремль и Белый дом готовятся к переговорам Владимира Путина и Джо Байдена, они намечены на 7 декабря. Лидеры двух государств в ходе видеозвонка обсудят как двусторонние вопросы, так и стратегическую стабильность. В числе тем могут быть напряжённость вокруг Украины, продвижение НАТО к границе России и инициатива Путина о гарантиях безопасности.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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