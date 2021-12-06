Песков сравнил состояние отношений РФ и США с авгиевыми конюшнями

Очень сложно ждать прорывов от переговоров Владимира Путина и Джо Байдена, которые состоятся 7 декабря, так как в отношениях Москвы и Вашингтона скопилось очень много нерешённых вопросов. Об этом в интервью Первому каналу заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Мы имеем такие огромные авгиевы конюшни сейчас в наших двусторонних отношениях, что расчистить их вот так, за несколько часов беседы, вряд ли возможно", — отметил он.