Песков сравнил состояние отношений РФ и США с авгиевыми конюшнями
Он выразил надежду, что лидерам удастся "чётко сформулировать друг другу обеспокоенности и ответить на это".
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Очень сложно ждать прорывов от переговоров Владимира Путина и Джо Байдена, которые состоятся 7 декабря, так как в отношениях Москвы и Вашингтона скопилось очень много нерешённых вопросов. Об этом в интервью Первому каналу заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Мы имеем такие огромные авгиевы конюшни сейчас в наших двусторонних отношениях, что расчистить их вот так, за несколько часов беседы, вряд ли возможно", — отметил он.
Напомним, что Кремль и Белый дом готовятся к переговорам Владимира Путина и Джо Байдена, они намечены на 7 декабря. Лидеры двух государств в ходе видеозвонка обсудят как двусторонние вопросы, так и стратегическую стабильность. В числе тем могут быть напряжённость вокруг Украины, продвижение НАТО к границе России и инициатива Путина о гарантиях безопасности.
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