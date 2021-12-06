Россия и Индия изучат возможность восстановления авиарейсов до уровня 2019 года

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди согласились рассмотреть возможность восстановления прямых пассажирских и грузовых авиарейсов до уровня 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Стороны также положительно оценили принятые меры по эвакуации граждан и транспортировке критически важного оборудования и медикаментов. Они отметили, что договорённость о возобновлении взаимного воздушного сообщения на том этапе удовлетворила потребности в поездках граждан двух стран.

"Стороны согласились рассмотреть вопрос о восстановлении прямых пассажирских и грузовых рейсов до уровня, предшествовавшего пандемии", — говорится в релизе.

В связи с этим Москва и Нью-Дели намерены продолжить работу по упрощению визового режима и поприветствовали введение обеими странами электронных виз.

Также Путин и Моди отметили положительную динамику двусторонней торговли, показавшей в первой половине 2021 года рост примерно на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. При этом было отмечено, что существенный объём двусторонней торговли не соответствует потенциалу стратегического партнёрства России и Индии. Лидеры подчеркнули необходимость активизации усилий по наращиванию взаимной торговли для достижения целевого показателя в размере 30 миллиардов долларов к 2025 году.