Россия и Индия изучат возможность восстановления авиарейсов до уровня 2019 года
В связи с этим Москва и Нью-Дели намерены продолжить работу по упрощению визового режима, отмечает пресс-служба Кремля.
Переговоры Путина и премьер-министра Индии Моди. Фото © Kremlin.ru
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди согласились рассмотреть возможность восстановления прямых пассажирских и грузовых авиарейсов до уровня 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Стороны также положительно оценили принятые меры по эвакуации граждан и транспортировке критически важного оборудования и медикаментов. Они отметили, что договорённость о возобновлении взаимного воздушного сообщения на том этапе удовлетворила потребности в поездках граждан двух стран.
"Стороны согласились рассмотреть вопрос о восстановлении прямых пассажирских и грузовых рейсов до уровня, предшествовавшего пандемии", — говорится в релизе.
В связи с этим Москва и Нью-Дели намерены продолжить работу по упрощению визового режима и поприветствовали введение обеими странами электронных виз.
Также Путин и Моди отметили положительную динамику двусторонней торговли, показавшей в первой половине 2021 года рост примерно на 38% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. При этом было отмечено, что существенный объём двусторонней торговли не соответствует потенциалу стратегического партнёрства России и Индии. Лидеры подчеркнули необходимость активизации усилий по наращиванию взаимной торговли для достижения целевого показателя в размере 30 миллиардов долларов к 2025 году.
Ранее Лайф рассказывал, что Путин пригласил премьера Индии Моди посетить Россию в следующем году. Президент поблагодарил премьер-министра за любезное гостеприимство, оказанное ему и его делегации в Нью-Дели.
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