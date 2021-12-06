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Трутнев назвал невозможной аренду курильского острова

Полпред президента в ДФО подчеркнул, что данные земли "были и будут территорией" России.

6 декабря, 15:20
<p>Фото © ТАСС / Юрий Смитюк</p>

Фото © ТАСС / Юрий Смитюк

Разговора о сдаче какого-либо из курильских островов в аренду быть не может. Все земельные участки для инвестиционных проектов будут распределены под контролем правительственной комиссии. Об этом заявил вице-премьер, полпред президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.

По его словам, согласно поручению российского лидера Владимира Путина, правительство подготовило законопроект о создании максимально льготного преференциального режима на Курильских островах. Документ внесён в Госдуму. Трутнев также подчеркнул, что Курильские острова "были и будут территорией" России.

"Мы будем осваивать Курильские острова, привлекать туда и российские, и иностранные инвестиции. В то же время разговора о сдаче каких-либо островов в аренду быть не может. <...> Принято решение о том, что земельные участки под реализацию инвестиционных проектов на Курильских островах будут распределяться под контролем правительственной комиссии", — приводит слова Трутнева пресс-служба аппарата полпреда.

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Кроме того, он отметил, что на острове Шумшу прошло одно из последних и важнейших сражений Второй мировой на Дальнем Востоке. В нём отдали жизни сотни солдат Советской армии. В этой связи на острове следует создать музей, "чтобы сохранить память об этом историческом событии".

Ранее глава Сахалина Валерий Лимаренко рассказал о планах датской компании арендовать курильский остров. Бизнесмены хотят организовать там производство водорода и готовы инвестировать в проект до двух с половиной миллиардов долларов.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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