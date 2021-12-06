Путин и Моди договорились о незамедлительном оказании гумпомощи народу Афганистана
Кроме того, лидеры заявили о твёрдой приверженности борьбе с терроризмом во всех его проявлениях.
Разгрузка самолёта Ил-76 ВКС России, доставившего гуманитарную помощь в аэропорт Кабула. Фото © ТАСС / EPA / STRINGER
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам переговоров в Нью-Дели приняли решение о незамедлительном оказании гуманитарной помощи народу Афганистана. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля.
"Лидеры обеих стран выразили решительную поддержку мирного, безопасного и стабильного Афганистана, подчеркнув при этом необходимость уважения суверенитета, единства и территориальной целостности страны и обеспечения невмешательства в её внутренние дела. Они также обсудили гуманитарную ситуацию в стране и приняли решение о незамедлительном оказании гуманитарной помощи афганскому народу", — говорится в сообщении.
Кроме того, лидеры заявили о твёрдой приверженности борьбе с терроризмом во всех его проявлениях для того, чтобы Афганистан никогда не стал "тихой гаванью" глобального терроризма.
Напомним, 6 декабря президент России прилетел с визитом в Нью-Дели, где провёл переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди. Владимир Путин подчеркнул, что Россия относится к Индии как к великой державе с дружественным народом. Президент также перечислил направления сотрудничества двух стран: энергетику, экологию, высокие технологии, включая космос, военно-техническую область.
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