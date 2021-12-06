Путин и Моди договорились о незамедлительном оказании гумпомощи народу Афганистана

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди по итогам переговоров в Нью-Дели приняли решение о незамедлительном оказании гуманитарной помощи народу Афганистана. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

"Лидеры обеих стран выразили решительную поддержку мирного, безопасного и стабильного Афганистана, подчеркнув при этом необходимость уважения суверенитета, единства и территориальной целостности страны и обеспечения невмешательства в её внутренние дела. Они также обсудили гуманитарную ситуацию в стране и приняли решение о незамедлительном оказании гуманитарной помощи афганскому народу", — говорится в сообщении.