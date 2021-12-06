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В Иране экстренно сел самолёт с воспламенившимся двигателем

Пассажирский лайнер следовал по маршруту Шираз — Маскат. О жертвах и пострадавших не сообщается.

6 декабря, 15:14

Фото © Wikipedia

Самолёт иранской авиакомпании Aseman совершил экстренную посадку в городе Ширазе из-за возгорания двигателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телерадиовещательную корпорацию IRIB.

Самолёт следовал по маршруту Шираз — Маскат, лайнеру пришлось вернуться в аэропорт вылета. О жертвах и пострадавших не сообщается.

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В Челябинске самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы

В самой авиакомпании уже опровергли, что инцидент имел место. Представитель перевозчика заявил, что Aseman не выполняет рейсов по данному маршруту.

Ранее Лайф рассказывал, что в Италии после жёсткого столкновения со стаей цапель загорелся самолёт. Полёт проходил в штатном режиме, но во время снижения в борт влетела стая пернатых. Двигатель тут же вспыхнул, а лобовое стекло залепило останками птиц.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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