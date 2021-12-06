В Иране экстренно сел самолёт с воспламенившимся двигателем
Пассажирский лайнер следовал по маршруту Шираз — Маскат. О жертвах и пострадавших не сообщается.
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Самолёт иранской авиакомпании Aseman совершил экстренную посадку в городе Ширазе из-за возгорания двигателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телерадиовещательную корпорацию IRIB.
Самолёт следовал по маршруту Шираз — Маскат, лайнеру пришлось вернуться в аэропорт вылета. О жертвах и пострадавших не сообщается.
В самой авиакомпании уже опровергли, что инцидент имел место. Представитель перевозчика заявил, что Aseman не выполняет рейсов по данному маршруту.
Ранее Лайф рассказывал, что в Италии после жёсткого столкновения со стаей цапель загорелся самолёт. Полёт проходил в штатном режиме, но во время снижения в борт влетела стая пернатых. Двигатель тут же вспыхнул, а лобовое стекло залепило останками птиц.
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