В Иране экстренно сел самолёт с воспламенившимся двигателем

Самолёт иранской авиакомпании Aseman совершил экстренную посадку в городе Ширазе из-за возгорания двигателя. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телерадиовещательную корпорацию IRIB.

Самолёт следовал по маршруту Шираз — Маскат, лайнеру пришлось вернуться в аэропорт вылета. О жертвах и пострадавших не сообщается.

В самой авиакомпании уже опровергли, что инцидент имел место. Представитель перевозчика заявил, что Aseman не выполняет рейсов по данному маршруту.