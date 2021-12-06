Абрамченко предложила разделить Сибирь на восемь отраслевых кластеров
Вице-премьер РФ дала поручение предусмотреть развитие сети автомобильных и железных дорог в регионе.
Вице-премьер РФ, куратор Сибирского федерального округа (СФО) Виктория Абрамченко дала поручение специалистам Минэкономразвития РФ проработать возможность создания в Ангаро-Енисейском макрорегионе восьми отраслевых кластеров. Их предложено создать на базе имеющихся природных ресурсов, чтобы добиться опережения в развитии, говорится в протоколе совещания у вице-премьера, сообщает ТАСС.
Согласно документу, в Сибири могут запустить следующие кластеры: нефть и газ, уголь, углехимию, золото и драгоценные металлы, лес и строительные материалы, переработку алюминия, медь и электронику, сельское хозяйство. Кроме того, вице-премьер поручила ведомству предусмотреть в регионе развитие сети автомобильных и железных дорог, в том числе "расшивку узких мест" магистральной инфраструктуры. Кроме того, предлагается создать транспортно-логистический хаб, позволяющий увеличить грузовой и пассажирский поток как между макрорегионом и другими российскими регионами, так и с зарубежными государствами.
Минэкономразвития до 3 декабря должно было подготовить проект стратегии социально-экономического развития территории до 2035 года со списком первоочередных инфраструктурных и индустриальных проектов макрорегиона. В пресс-службе ведомства отметили, что документ сформирован. Там уточнили, что стратегия рассматривает реализацию 95 инвестиционных проектов с примерным общим объёмом вложений около 4,4 триллиона рублей.
Ранее Абрамченко заявила, что РФ не допустит признания Байкала наследием ЮНЕСКО под угрозой. Она отметила, что Минприроды организовало конкурс на подготовку научного обоснования по уровню воды в озере.
Фото © ТАСС / Александр Рюмин