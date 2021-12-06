Абрамченко предложила разделить Сибирь на восемь отраслевых кластеров

Вице-премьер РФ дала поручение предусмотреть развитие сети автомобильных и железных дорог в регионе.

Вице-премьер РФ, куратор Сибирского федерального округа (СФО) Виктория Абрамченко дала поручение специалистам Минэкономразвития РФ проработать возможность создания в Ангаро-Енисейском макрорегионе восьми отраслевых кластеров. Их предложено создать на базе имеющихся природных ресурсов, чтобы добиться опережения в развитии, говорится в протоколе совещания у вице-премьера, сообщает ТАСС.

Согласно документу, в Сибири могут запустить следующие кластеры: нефть и газ, уголь, углехимию, золото и драгоценные металлы, лес и строительные материалы, переработку алюминия, медь и электронику, сельское хозяйство. Кроме того, вице-премьер поручила ведомству предусмотреть в регионе развитие сети автомобильных и железных дорог, в том числе "расшивку узких мест" магистральной инфраструктуры. Кроме того, предлагается создать транспортно-логистический хаб, позволяющий увеличить грузовой и пассажирский поток как между макрорегионом и другими российскими регионами, так и с зарубежными государствами.

Минэкономразвития до 3 декабря должно было подготовить проект стратегии социально-экономического развития территории до 2035 года со списком первоочередных инфраструктурных и индустриальных проектов макрорегиона. В пресс-службе ведомства отметили, что документ сформирован. Там уточнили, что стратегия рассматривает реализацию 95 инвестиционных проектов с примерным общим объёмом вложений около 4,4 триллиона рублей.