Пострадавшая при пожаре в собственной квартире певица Марина Хлебникова сейчас дышит сама, её состояние стабилизируется с каждым днём, сообщили представители артистки в "Инстаграме".

"Марина дышит сама (не [аппарат] ИВЛ, не искусственная кома), её состояние стабилизируется с каждым днём и полученные травмы постепенно заживают. Путь к восстановлению будет небыстрым", — говорится в заявлении для поклонников и прессы.

Также отмечается, что к певице пускают только родных. В ближайшее время Хлебникову не смогут увидеть ни друзья, ни сторонние медики. По словам представителей звезды, информацию о её состоянии они намерены предоставлять по мере глобальных изменений.