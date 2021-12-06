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"Путь к восстановлению будет небыстрым": Пострадавшая при пожаре Марина Хлебникова дышит сама

Как указали представители артистки, к звёздной пациентке пускают только семью. В ближайшее время Хлебникову не смогут увидеть ни друзья, ни сторонние врачи.

6 декабря, 15:01
<p>Марина Хлебникова. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/B50SrfOiU1h/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">marina_hlebnikova_official</a></p>

Марина Хлебникова. Фото © Instagram / marina_hlebnikova_official

Пострадавшая при пожаре в собственной квартире певица Марина Хлебникова сейчас дышит сама, её состояние стабилизируется с каждым днём, сообщили представители артистки в "Инстаграме".

"Марина дышит сама (не [аппарат] ИВЛ, не искусственная кома), её состояние стабилизируется с каждым днём и полученные травмы постепенно заживают. Путь к восстановлению будет небыстрым", — говорится в заявлении для поклонников и прессы.

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Также отмечается, что к певице пускают только родных. В ближайшее время Хлебникову не смогут увидеть ни друзья, ни сторонние медики. По словам представителей звезды, информацию о её состоянии они намерены предоставлять по мере глобальных изменений.

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Ранее бывшая солистка "Миража" Наталья Гулькина сообщила о скором переводе Хлебниковой в обычную палату. Она также назвала преувеличениями появившиеся сообщения о заражении тканей лица артистки, уточнив, что на днях общалась с её директором.

Напомним, певица Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара в своей московской квартире на улице Ратной. Причиной пожара могла быть непотушенная сигарета. Пожарные и полицейские вынесли её уже в бессознательном состоянии. Певица была отправлена в НИИ имени Склифосовского с сильными ожогами, также она успела надышаться едким дымом. Артистка оказалась на искусственной вентиляции лёгких.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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