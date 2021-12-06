Вдова Рудинштейна рассказала, где и когда пройдёт прощание с кинопродюсером

Церемония прощания с кинопродюсером Марком Рудинштейном пройдёт 8 декабря в Доме кино. Об этом сообщила супруга создателя "Кинотавра" в беседе с РИА "Новости" .

"Прощание состоится 8 декабря в 11:30 в Доме кино. Затем состоится кремация, это отдельно", — сказала Наталия Рудинштейн.

Напомним, 17 ноября стало известно о госпитализации создателя и продюсера "Кинотавра" после инфаркта. Тогда же уточнялось, что в сентябре Рудинштейн перенёс экстренную операцию по стентированию коронарных артерий. А 27 ноября Лайф писал, что 75-летнему кинокритику сделали срочную трахеостомию. Его состояние врачи оценивали как крайне тяжёлое. 5 декабря Рудинштейн умер.