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Вдова Рудинштейна рассказала, где и когда пройдёт прощание с кинопродюсером

Тело создателя "Кинотавра" кремируют. Где будет захоронен прах, Наталия Рудинштейн не уточнила.

6 декабря, 14:39

Марк Рудинштейн. Фото © ТАСС / Геодакян Артём

Церемония прощания с кинопродюсером Марком Рудинштейном пройдёт 8 декабря в Доме кино. Об этом сообщила супруга создателя "Кинотавра" в беседе с РИА "Новости".

"Прощание состоится 8 декабря в 11:30 в Доме кино. Затем состоится кремация, это отдельно", — сказала Наталия Рудинштейн.

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Напомним, 17 ноября стало известно о госпитализации создателя и продюсера "Кинотавра" после инфаркта. Тогда же уточнялось, что в сентябре Рудинштейн перенёс экстренную операцию по стентированию коронарных артерий. А 27 ноября Лайф писал, что 75-летнему кинокритику сделали срочную трахеостомию. Его состояние врачи оценивали как крайне тяжёлое. 5 декабря Рудинштейн умер.

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Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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