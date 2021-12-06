Зам первого министра Шотландии предложил сдавать тест на ковид при каждом выходе на улицу

По словам Джона Суинни, это придаст уверенности в том, что каждый защищает свой дом и других людей.

Заместитель первого министра Шотландии Джон Суинни предложил гражданам страны сдавать экспресс-тест на коронавирус при каждом выходе из дома. Его слова приводит The Guardian.

Суинни объяснил, что теперь сдаёт экспресс-тест каждый раз, когда покидает дом с целью встречи с другими людьми.

"Я бы убеждал бы и других делать то же самое, потому что это даёт мне уверенность, что я защищаю свой собственный дом, и это даёт мне уверенность, что я защищаю других людей", — сказал он в программе "Доброе утро, Шотландия" на Би-би-си.

Также зам первого министра добавил: власти хотят увеличить регулярность сдачи экспресс-тестов и принудить делать их чаще двух раз в неделю, когда кто-то хочет взаимодействовать с обществом.