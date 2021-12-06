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Власти Узбекистана запретили проведение TikTok Fest с Милохиным

По мнению руководства страны, такое мероприятие может негативно повлиять на сознание и мировоззрение молодёжи.

6 декабря, 14:27
<p>Даня Милохин. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CUXpnOCIE6f/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">danya_milokhin</a></p>

Даня Милохин. Фото © Instagram / danya_milokhin

Власти Узбекистана запретили проведение мероприятия TikTok Fest, для участия в котором должны были приехать блогеры из России, в частности Даня Милохин, Егор Шип, Аня Покров, Артур Бабич и другие. Об этом сообщили в Министерстве культуры страны, пишет телеграм-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".

В ведомстве отметили, что разрешение на проведения мероприятий выдают в МВД, но подчеркнули, что поддерживают подобный запрет. По мнению властей, такие фестивали "противоречат менталитету узбекского народа и негативно влияют на нравственное воспитание молодёжи".

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Авторы
Варвара Романова
Варвара Романова

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