Власти Узбекистана запретили проведение TikTok Fest с Милохиным
По мнению руководства страны, такое мероприятие может негативно повлиять на сознание и мировоззрение молодёжи.
Даня Милохин. Фото © Instagram / danya_milokhin
Власти Узбекистана запретили проведение мероприятия TikTok Fest, для участия в котором должны были приехать блогеры из России, в частности Даня Милохин, Егор Шип, Аня Покров, Артур Бабич и другие. Об этом сообщили в Министерстве культуры страны, пишет телеграм-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".
В ведомстве отметили, что разрешение на проведения мероприятий выдают в МВД, но подчеркнули, что поддерживают подобный запрет. По мнению властей, такие фестивали "противоречат менталитету узбекского народа и негативно влияют на нравственное воспитание молодёжи".
Ранее Лайф рассказывал, что Hulu удалила фильм о жуткой давке на концерте Трэвиса Скотта после возмущения в Сети. Премьера документальной картины вызвала негативную реакцию. Пользователи Интернета возмущались, что работа была снята спустя всего три недели после случившегося.
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