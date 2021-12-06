Власти Узбекистана запретили проведение TikTok Fest с Милохиным

Власти Узбекистана запретили проведение мероприятия TikTok Fest, для участия в котором должны были приехать блогеры из России, в частности Даня Милохин, Егор Шип, Аня Покров, Артур Бабич и другие. Об этом сообщили в Министерстве культуры страны, пишет телеграм-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".

В ведомстве отметили, что разрешение на проведения мероприятий выдают в МВД, но подчеркнули, что поддерживают подобный запрет. По мнению властей, такие фестивали "противоречат менталитету узбекского народа и негативно влияют на нравственное воспитание молодёжи".