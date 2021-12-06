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Невролог Атяшев перечислил причины возникновения мигрени после коронавируса

Однако специалист отметил, что не всегда головная боль у переболевших связана непосредственно с инфекцией.

6 декабря, 14:23

Фото © Shutterstock

Связь между коронавирусом и головной болью объясняется сильной нагрузкой на иммунитет и кислородным голоданием. Об этом невролог и заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы Тульской областной клинической больницы Александр Атяшев рассказал "Тульской службе новостей".

"Часто мы встречаем, что одним из симптомов коронавируса становится головная боль. В том числе это связано с тем, что у человека банально начиналась пневмония, из-за чего голова получала меньше кислорода", уточнил специалист.

По словам Атяшева, люди, страдающие мигренью, после болезни сталкиваются с учащением приступов.

"Это связано с тем, что организм потратил много сил, поэтому ему сложнее и дольше восстанавливаться после любых состояний и после мигрени в том числе", — объяснил врач.

Однако Атяшев отметил, что не всегда головная боль у переболевших коронавирусом связана непосредственно с инфекцией.

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Невролог Атяшев: Около 80% головных болей вызваны мигренью

"На данный момент нет доказанной по качественным исследованиям прямой взаимосвязи головной боли и ранее перенесённой коронавирусной инфекции. После коронавируса не всегда значит вследствие", заключил он.

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Ранее Лайф писал, что ВОЗ не выявила ни одного случая смерти от штамма "омикрон". Вместе с тем в ближайшие несколько месяцев новая разновидность вируса может стать причиной более половины случаев CoViD-19 в Европе.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

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