Невролог Атяшев перечислил причины возникновения мигрени после коронавируса

Связь между коронавирусом и головной болью объясняется сильной нагрузкой на иммунитет и кислородным голоданием. Об этом невролог и заведующий отделением медицинской реабилитации пациентов с нарушением функции центральной нервной системы Тульской областной клинической больницы Александр Атяшев рассказал "Тульской службе новостей".

"Часто мы встречаем, что одним из симптомов коронавируса становится головная боль. В том числе это связано с тем, что у человека банально начиналась пневмония, из-за чего голова получала меньше кислорода", — уточнил специалист.

По словам Атяшева, люди, страдающие мигренью, после болезни сталкиваются с учащением приступов.

"Это связано с тем, что организм потратил много сил, поэтому ему сложнее и дольше восстанавливаться после любых состояний и после мигрени в том числе", — объяснил врач.

Однако Атяшев отметил, что не всегда головная боль у переболевших коронавирусом связана непосредственно с инфекцией.

"На данный момент нет доказанной по качественным исследованиям прямой взаимосвязи головной боли и ранее перенесённой коронавирусной инфекции. После коронавируса не всегда значит вследствие", — заключил он.