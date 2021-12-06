Путин заявил о намерении России развивать военное сотрудничество с Индией

Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что Москва намерена развивать военное сотрудничество с Нью-Дели.

"Мы проводим совместные военные учения и на территории Индии, и на территории России. Мы благодарны вам за внимание к этой составляющей нашей работы. Намерены и дальше работать по этому направлению", — отметил российский лидер.

Кроме того, по словам Путина, Россия относится к Индии как к великой державе с дружественным народом. Президент также перечислил направления сотрудничества двух стран: энергетику, экологию, высокие технологии, включая космос, военно-техническую область.