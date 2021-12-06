Путин заявил о намерении России развивать военное сотрудничество с Индией
Президент перечислил и другие направления взаимодействия двух стран: энергетику, экологию, высокие технологии, включая космос.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Фото © ТАСС / EPA / HARISH TYAGI
Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил, что Москва намерена развивать военное сотрудничество с Нью-Дели.
"Мы проводим совместные военные учения и на территории Индии, и на территории России. Мы благодарны вам за внимание к этой составляющей нашей работы. Намерены и дальше работать по этому направлению", — отметил российский лидер.
Кроме того, по словам Путина, Россия относится к Индии как к великой державе с дружественным народом. Президент также перечислил направления сотрудничества двух стран: энергетику, экологию, высокие технологии, включая космос, военно-техническую область.
Напомним, президент России прилетел с визитом в Индию, где проводит переговоры с премьер-министром страны. Во время встречи стороны обменяются мнениями по актуальным темам международной повестки. В том числе российский лидер и индийский премьер обсудят совместную работу в рамках G20, БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества, а также вопросы стратегической стабильности. На переговорах планируется поднять темы борьбы с терроризмом, ситуации в Азиатско-Тихоокеанском регионе и обстановки в Афганистане.
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