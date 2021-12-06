Моди заявил, что пандемия не повлияла на темпы развития взаимоотношений Индии и России

Пандемия коронавируса не изменила темпы развития взаимоотношений Индии и России. Об этом заявил премьер-министр азиатской страны Нарендра Моди в ходе открытия российско-индийского саммита в Нью-Дели с участием лидера РФ Владимира Путина.

"Несмотря на сложности пандемии, нет никаких изменений в темпах развития наших отношений, нашего особо привилегированного стратегического партнёрства", — указал Моди.

По его словам, Индия и Россия тесно сотрудничают в противостоянии ковиду, в том числе по вопросам производства вакцин, оказания гуманитарной помощи населению и людям, возвращающимся на родину в это сложное время. Кроме того, глава индийского правительства отметил, что соглашения, заключённые сегодня между странами, способны укрепить рабочие связи Нью-Дели и Москвы.

"Наше оборонное сотрудничество укрепляется посредством совместной разработки производства в рамках программы "Сделано в Индии", также расширяется сотрудничество в сфере космоса", — отметил Моди.

Вместе с тем он выразил признательность российскому президенту Владимиру Путину за личный приезд в Нью-Дели: "Ваше превосходительство, добро пожаловать в Индию". Моди напомнил, что у лидера РФ "насыщенный график", но тот всё равно смог найти время, чтобы приехать: "это для нас очень важно".