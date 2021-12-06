Моди заявил, что пандемия не повлияла на темпы развития взаимоотношений Индии и России
По словам главы индийского правительства, Нью-Дели и Москва тесно сотрудничают в противостоянии ковиду, в том числе в производстве вакцин, оказании помощи населению и людям, возвращающимся домой.
Фото © ТАСС / Юрий Михайленко / Григорий Сысоев / POOL
Пандемия коронавируса не изменила темпы развития взаимоотношений Индии и России. Об этом заявил премьер-министр азиатской страны Нарендра Моди в ходе открытия российско-индийского саммита в Нью-Дели с участием лидера РФ Владимира Путина.
"Несмотря на сложности пандемии, нет никаких изменений в темпах развития наших отношений, нашего особо привилегированного стратегического партнёрства", — указал Моди.
По его словам, Индия и Россия тесно сотрудничают в противостоянии ковиду, в том числе по вопросам производства вакцин, оказания гуманитарной помощи населению и людям, возвращающимся на родину в это сложное время. Кроме того, глава индийского правительства отметил, что соглашения, заключённые сегодня между странами, способны укрепить рабочие связи Нью-Дели и Москвы.
"Наше оборонное сотрудничество укрепляется посредством совместной разработки производства в рамках программы "Сделано в Индии", также расширяется сотрудничество в сфере космоса", — отметил Моди.
Вместе с тем он выразил признательность российскому президенту Владимиру Путину за личный приезд в Нью-Дели: "Ваше превосходительство, добро пожаловать в Индию". Моди напомнил, что у лидера РФ "насыщенный график", но тот всё равно смог найти время, чтобы приехать: "это для нас очень важно".
Ранее Путин заявил, что Россия относится к Индии как к великой державе с дружественным народом. Президент также назвал направления сотрудничества двух стран: энергетику, экологию, высокие технологии, включая космос, военно-техническую область.
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