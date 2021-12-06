Создательница вакцины AstraZeneca Гилберт предупредила о риске более смертоносной пандемии

Следующая пандемия может быть гораздо смертоносной, чем эпидемия коронавируса. Об этом завила учёная, одна из создателей разработанной Оксфордским университетом и компанией AstraZeneca вакцины от ковида Сара Гилберт, пишет Sky News.

"Это не последний раз, когда вирус угрожает нашим жизням и средствам существования. Правда в том, что следующая [пандемия] может быть хуже. [Вирус] может быть более заразным, более смертоносным или и тем и другим сразу", — сообщила учёная.

Специалист отметила, что нельзя допустить ситуации, когда человечество, преодолев эту пандемию, в результате окажется без финансовых возможностей для подготовки к следующей, более опасной. Те достижения и знания, которые мы получили за всё это время, не должны быть утеряны, считает Гилберт. Она также высказалась насчёт нового варианта ковида "омикрон".

"Спайковый белок этого варианта содержит мутации, которые, как уже известно, увеличивают способность вируса передаваться. Но есть дополнительные изменения, которые могут означать, что произведённые вакцинами или вследствие заражения другими штаммами антитела могут быть менее эффективны для предотвращения заражения "омикроном", — объяснила специалист.

До тех пор, пока не будет доступно больше информации об "омикроне", следует быть осторожными и предпринимать меры для замедления его распространения. Вместе с тем, Гилберт отметила, что "снижение защиты от инфекций и лёгких заболеваний не обязательно означает снижение защиты от тяжёлых заболеваний и смерти".