В Посольстве РФ рассказали, что делать не успевшим покинуть ЮАР россиянам

Большинство российских туристов, желающих покинуть ЮАР, уже вернулись домой на вывозных рейсах через Аддис-Абебу. Что касается тех, кто по каким-то причинам не успел этого сделать, необходимо воспользоваться регулярными рейсами авиакомпании Ethiopian Airlines. Напомним, что массовый отъезд туристов из африканской страны начался, когда стало известно о появлении омикрон-варианта коронавируса.

"Мы как посольство больше сопровождением рейсов не занимаемся, большинство желающих в РФ уже вылетели. Поэтому нужды в увеличении провозных ёмкостей на данный момент нет. Будут ещё рейсы по обычному расписанию авиакомпаний", — передаёт РИА "Новости" официальное заявление Посольства РФ в Эфиопии.