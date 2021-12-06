В Посольстве РФ рассказали, что делать не успевшим покинуть ЮАР россиянам
На данный момент нет нужды для увеличения рейсов из африканской страны, отметили в дипмиссии.
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Большинство российских туристов, желающих покинуть ЮАР, уже вернулись домой на вывозных рейсах через Аддис-Абебу. Что касается тех, кто по каким-то причинам не успел этого сделать, необходимо воспользоваться регулярными рейсами авиакомпании Ethiopian Airlines. Напомним, что массовый отъезд туристов из африканской страны начался, когда стало известно о появлении омикрон-варианта коронавируса.
"Мы как посольство больше сопровождением рейсов не занимаемся, большинство желающих в РФ уже вылетели. Поэтому нужды в увеличении провозных ёмкостей на данный момент нет. Будут ещё рейсы по обычному расписанию авиакомпаний", — передаёт РИА "Новости" официальное заявление Посольства РФ в Эфиопии.
Ранее вернувшаяся из ЮАР блогерша рассказала об условиях обязательной изоляции в санатории. Ночью у Юлии появились признаки ОРВИ, поднялась температура. В итоге женщину отправили в инфекционную больницу.
Напомним, Россия ввела двухнедельный карантин для прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Это связано с распространением нового штамма "омикрон". Новый вариант коронавируса B.1.1.529 нашли в ЮАР и Ботсване в ноябре. Он был назван греческой буквой "омикрон". Этот штамм признан Всемирной организацией здравоохранения вызывающим беспокойство.
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