Житель Краснодара избил турники и сразился с зеркалом в лифте
Теперь жильцы дома хотят, чтобы полиция нашла дебошира и привлекла его к ответственности за порчу имущества.
Кадр видео © Telegram-канал SHOT
"Опасный тип" из Краснодара подрался с турниками и "избил" лифт. Видео © Telegram-канал SHOT
Житель Краснодара, предположительно пьяный, попал на камеры в не самом презентабельном состоянии. Сначала он подрался с турниками во дворе, а затем стал "сражаться" с зеркалом в лифте и сломал камеру. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Всё произошло вечером 5 декабря по улице Гассия, 19. По информации очевидцев, мужчина в куртке на голое тело, шортах и сланцах повредил в лифте обшивку, сломал камеру и разбил зеркало, зажав ключ в кулаке. Теперь жильцы дома хотят, чтобы полиция нашла дебошира и привлекла его к ответственности.
Ранее Лайф рассказывал, что в Москве рабочие устроили массовое побоище с лопатами из-за снега. В итоге семерых участников конфликта задержали полицейские, а столичная прокуратура начала проверку.
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