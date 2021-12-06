Житель Краснодара избил турники и сразился с зеркалом в лифте

"Опасный тип" из Краснодара подрался с турниками и "избил" лифт. Видео © Telegram-канал SHOT

Житель Краснодара, предположительно пьяный, попал на камеры в не самом презентабельном состоянии. Сначала он подрался с турниками во дворе, а затем стал "сражаться" с зеркалом в лифте и сломал камеру. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

Всё произошло вечером 5 декабря по улице Гассия, 19. По информации очевидцев, мужчина в куртке на голое тело, шортах и сланцах повредил в лифте обшивку, сломал камеру и разбил зеркало, зажав ключ в кулаке. Теперь жильцы дома хотят, чтобы полиция нашла дебошира и привлекла его к ответственности.