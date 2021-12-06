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В Минэкономики ФРГ назвали условие эксплуатации "Северного потока – 2"

В то же время официальный представитель кабмина Германии Зайберт напомнил, что позиция Берлина по вопросу газопровода известна.

6 декабря, 13:09

Фото © Gazprom

Только после завершения процесса сертификации "Северного потока – 2" газопровод можно принять в эксплуатацию. Об этом журналистам заявила представитель Министерства экономики Германии.

"Сертификация пока не завершена. Пока этого не произошло, "Северный поток – 2" не может быть принят в эксплуатацию", — напомнила спикер.

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В то же время официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт указал, что позиция Берлина по вопросу "Северного потока – 2" известна, поэтому он не желает комментировать данную тему.

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Как рассказывал Лайф, 10 сентября "Газпром" сообщил, что "Северный поток – 2" полностью достроен. По предварительным оценкам, в 2021 году через магистраль может быть поставлено примерно 5,6 миллиарда кубометров газа. В Союзе нефтегазопромышленников сочли большой победой достройку "Северного потока – 2", а в Кремле отметили, что не совсем верно считать Москву победителем в истории внешнего противостояния этому проекту, поскольку от его запуска выиграет не только Россия как поставщик топлива, но и потребители энергоресурсов.

Авторы
Светлана Оперук
Светлана Оперук

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