В Минэкономики ФРГ назвали условие эксплуатации "Северного потока – 2"

Только после завершения процесса сертификации "Северного потока – 2" газопровод можно принять в эксплуатацию. Об этом журналистам заявила представитель Министерства экономики Германии.

"Сертификация пока не завершена. Пока этого не произошло, "Северный поток – 2" не может быть принят в эксплуатацию", — напомнила спикер.