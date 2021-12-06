За полгода число обращений россиян к психологам и психотерапевтам выросло на 53%

Почти половина россиян (46%) заявили о желании получать психологическую помощь. При этом на деле лишь 15% граждан прибегают к услугам специалистов. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Доктор рядом" и платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter, которые оказались в распоряжении Лайфа.

Отмечается, что за последние полгода количество обращений к психологам и психотерапевтам выросло на 53% по сравнению с тем же периодом за 2020 год. В этом году женщины обращались к специалистам на 66% чаще, чем в прошлом году. А мужчины увеличили количество посещений лишь на 17%, подчёркивают аналитики.

Большинство россиян (92%) признались, что в основном испытывают стресс из-за работы. Среди основных причин такого состояния респонденты чаще всего называли эмоциональное выгорание (57%). Также поводом для стресса нередко становилась работа с очень сложными проектами (27%), личная эмоциональная нестабильность (27%) и ссоры с коллегами или начальством (17%).

Кроме того, выяснилось, что больше всего стрессу подвержены сотрудники бухучёта (85%), маркетинг-менеджеры, PR- (81%) и HR-специалисты (78%), медицинские работники (79%).