Метеоролог Тишковец предупредил о сильнейшем за послевоенную историю снегопаде в Москве

Москву 7 декабря накроет сильнейший за послевоенную историю снегопад. Об этом сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"7 декабря 2021 года на столичный регион обрушится снегопад, которого в этот день не было с 1949 года. Тогда в осадкомеры базовой метеостанции ВДНХ попало 12,7 мм, что до сих пор является рекордным показателем за всю послевоенную историю", — написал он в "Инстаграме".

По словам синоптика, причиной станет ложбина балканского циклона, из-за чего случится вторжение тёплого и влажного средиземноморского воздуха, который, столкнувшись с континентальным холодом, спровоцирует рождение мощных снеговых туч.

Так, небольшой снег начнётся в середине ночи, однако уже к утру зарядит настоящий снегопад, ожидается метель, уточнил Тишковец. Особенно крупные хлопья полетят в период с 9 до 15 часов, видимость ухудшится до 500–1000 метров. Сугробы в этот момент вырастут с десяти до 15–17 сантиметров, что характерно для последней декады декабря.

"Осадки немного ослабеют лишь к вечеру и при околонулевой температуре постепенно перейдут в смешанное фазовое состояние в виде преобладания мокрого снега, иногда вперемешку с дождём", — добавил метеоролог.