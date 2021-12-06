Шерстяные пираты: Морские выдры захватили судно в порту Северо-Курильска во время шторма
Плавающие хищники решили спрятаться от больших волн на борту ржавого корабля. Необычный "экипаж" удалось снять на видео.
Скриншот © YouTube / АСТВ
Некоторые жители Северо-Курильска могли стать свидетелями "жестокого" пиратского налёта в порту города, который способен покорить каждого, — десятки морских выдр оккупировали ржавое судно во время шторма, при этом охотно позируя на камеру. Об этом сообщает "АСТВ.ру".
Необычный "экипаж" снял на видео один из местных жителей Сергей Лакомов. По его словам, эти плавающие хищники давно стали местной достопримечательностью. Так, во время лова рыбы они промышляют около специализированных судов, воруя лососей, а осенью и зимой раскачиваются на волнах всего в нескольких метрах от берега.
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"Море штормит уже несколько дней. Каланы "захватили" старое судно, которое стоит в порту, прячутся от волн. Любопытное зрелище", — отметил автор ролика.
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