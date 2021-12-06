Власти Египта подтвердили сообщения о решении проблем с очередями в аэропортах

Министр туризма Египта Халед аль-Анани подтвердил, что власти страны решили проблему с длительным ожиданием вылета российскими туристами в курортных аэропортах. Об этом он сообщил на встрече с главой Ростуризма Зариной Догузовой, сообщает пресс-служба министерства.

"Министр туризма Египта Халед аль-Анани на встрече сообщил Зарине Догузовой о решении вопроса с очередями в аэропортах Египта. В условиях возрастающего потока туристов власти Египта будут уделять особое внимание комфорту и безопасности пребывания россиян на египетских курортах", — говорится в релизе.

Кроме того, указано, что стороны договорились провести по итогам зимнего сезона первое заседание российско-египетской контактной группы.