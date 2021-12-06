Власти Египта подтвердили сообщения о решении проблем с очередями в аэропортах
Отмечается, что руководство африканской страны будет уделять особое внимание комфорту и безопасности пребывания россиян на курортах.
Фото © ТАСС / Михаил Метцель
Министр туризма Египта Халед аль-Анани подтвердил, что власти страны решили проблему с длительным ожиданием вылета российскими туристами в курортных аэропортах. Об этом он сообщил на встрече с главой Ростуризма Зариной Догузовой, сообщает пресс-служба министерства.
"Министр туризма Египта Халед аль-Анани на встрече сообщил Зарине Догузовой о решении вопроса с очередями в аэропортах Египта. В условиях возрастающего потока туристов власти Египта будут уделять особое внимание комфорту и безопасности пребывания россиян на египетских курортах", — говорится в релизе.
Кроме того, указано, что стороны договорились провести по итогам зимнего сезона первое заседание российско-египетской контактной группы.
Ранее Лайф рассказывал, что в Альянсе турагентств заявили о сложностях с турами на Новый год. В любой стране и регионе сейчас одинаковые правила. Цель власти — защитить своих жителей, а не туристов, отметила эксперт.
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