Глава Сбербанка Греф предсказал седьмое подряд повышение ключевой ставки до конца года
По словам банковского деятеля, дальнейшая политика регулятора будет зависеть от мировой ситуации. И тем не менее подъём на один процентный пункт должен стать последним, надеется Греф.
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Центробанк может повысить ключевую ставку на один процентный пункт, поскольку текущая в 7,5% низка для борьбы с инфляцией. Об этом в эфире "Россия 24" заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Любое поднятие ставки так или иначе затрагивает экономику, но сегодняшняя ставка в 7,5% против инфляции в конце ноября в 8,3% ещё низковата. Поэтому вероятнее всего, что Центральный банк будет ещё повышать ставку дальше. На сколько, сегодня предсказать невозможно, наши оценки — может быть, до одного процентного пункта", — сообщил он.
По его словам, так как "большую часть инфляции Россия импортирует", дальнейшая политика Центробанка будет зависеть от ситуации в мире. Тем не менее Греф отметил, что подъём на один процентный пункт должен стать последним — во всяком случае, сам банковский деятель в это верит в силу своего оптимизма.
Снижение темпа роста цен вероятно в середине 2022 года. После этого, надеется Греф, ЦБ начнёт снижать ставку рефинансирования.
Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина назвала маловероятным сохранение уровня ключевой ставки. Очередное заседание совета директоров ЦБ РФ состоится 17 декабря.
Напомним, в октябре Центробанк повысил ключевую ставку сразу на 0,75 п.п. — до 7,5% годовых. Это произошло в шестой раз подряд. Тогда же регулятор указал, что годовая инфляция складывается в интервале 7,4–7,9%. Ранее Набиуллина предупредила, что по итогам 2021 года повышение цен может оказаться на верхней границе прогноза.
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