Глава Сбербанка Греф предсказал седьмое подряд повышение ключевой ставки до конца года

Центробанк может повысить ключевую ставку на один процентный пункт, поскольку текущая в 7,5% низка для борьбы с инфляцией. Об этом в эфире "Россия 24" заявил глава Сбербанка Герман Греф.

"Любое поднятие ставки так или иначе затрагивает экономику, но сегодняшняя ставка в 7,5% против инфляции в конце ноября в 8,3% ещё низковата. Поэтому вероятнее всего, что Центральный банк будет ещё повышать ставку дальше. На сколько, сегодня предсказать невозможно, наши оценки — может быть, до одного процентного пункта", — сообщил он.

По его словам, так как "большую часть инфляции Россия импортирует", дальнейшая политика Центробанка будет зависеть от ситуации в мире. Тем не менее Греф отметил, что подъём на один процентный пункт должен стать последним — во всяком случае, сам банковский деятель в это верит в силу своего оптимизма.

Снижение темпа роста цен вероятно в середине 2022 года. После этого, надеется Греф, ЦБ начнёт снижать ставку рефинансирования.