Импортный газ на Украине за год подорожал в четыре раза
Таким образом, на данный момент голубое топливо стоит 19 261,6 гривны, или 730,6 доллара, за тысячу кубометров.
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На Украине импортный газ за год подорожал в четыре раза — до 730,6 доллара за тысячу кубометров. Об этом сообщили в Министерстве экономики страны.
"Рассчитана средняя таможенная стоимость импорта газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины в период с 1 ноября 2021 года по 30 ноября 2021-го, которая составляет 19 261,6 гривны, или 730,6 доллара США, за одну тысячу метров кубических", — рассказали в ведомстве.
Отметим, что в ноябре 2020 года средняя стоимость голубого топлива составляла 182,5 доллара за тысячу кубометров.
Ранее эксперт Константин Симонов уличил Киев в "валянии дурака" по вопросу транзита газа. Он подчеркнул, что в отношениях Москвы и Киева есть сейчас гораздо более горячие темы, чем продление контракта, который будет работать ещё два года.
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