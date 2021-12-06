Импортный газ на Украине за год подорожал в четыре раза

На Украине импортный газ за год подорожал в четыре раза — до 730,6 доллара за тысячу кубометров. Об этом сообщили в Министерстве экономики страны.

"Рассчитана средняя таможенная стоимость импорта газа, сложившаяся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины в период с 1 ноября 2021 года по 30 ноября 2021-го, которая составляет 19 261,6 гривны, или 730,6 доллара США, за одну тысячу метров кубических", — рассказали в ведомстве.

Отметим, что в ноябре 2020 года средняя стоимость голубого топлива составляла 182,5 доллара за тысячу кубометров.