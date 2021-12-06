Суд в Киеве принял иск Януковича к Раде о незаконности отстранения с поста президента
При этом представитель украинского парламента отметила, что данное дело подсудно только Верховному суду, а не окружному, который одобрил заявление экс-главы государства.
Фото © ТАСС / Владимир Гердо
В Киеве суд зарегистрировал иск бывшего президента Украины Виктора Януковича против Верховной рады, в котором политик оспаривает незаконность его отстранения от власти в ходе госпереворота зимой 2014 года. Об этом сообщила представитель украинского парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря.
Она обратила внимание, что дела об обжаловании действий или бездействия Рады подсудны только Верховному суду, а не окружному. В связи с этим Совгиря обвинила адвокатов Януковича в манипуляциях с исковыми требованиями.
"В этом иске заявлены требования "о признании отсутствия компетенции установления факта самоустранения" [у Верховной рады], что может свидетельствовать о искусственном изменении подсудности этого иска путём манипуляций с формулировкой исковых требований", — написала она у себя в телеграм-канале.
Ранее Лайф писал, что Янукович предупредил украинцев об угрозе полномасштабных боевых действий в Донбассе. Политик отметил, что нужно незамедлительно переходить к принципиально новой стратегии. Вместе с тем, если Киев признает, что хочет сотрудничать, это не будет говорить о его слабости.
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