Суд в Киеве принял иск Януковича к Раде о незаконности отстранения с поста президента

В Киеве суд зарегистрировал иск бывшего президента Украины Виктора Януковича против Верховной рады, в котором политик оспаривает незаконность его отстранения от власти в ходе госпереворота зимой 2014 года. Об этом сообщила представитель украинского парламента в Конституционном суде Ольга Совгиря.

Она обратила внимание, что дела об обжаловании действий или бездействия Рады подсудны только Верховному суду, а не окружному. В связи с этим Совгиря обвинила адвокатов Януковича в манипуляциях с исковыми требованиями.

"В этом иске заявлены требования "о признании отсутствия компетенции установления факта самоустранения" [у Верховной рады], что может свидетельствовать о искусственном изменении подсудности этого иска путём манипуляций с формулировкой исковых требований", — написала она у себя в телеграм-канале.