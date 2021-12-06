На Украине заявили о выполнении Зеленским за год лишь трёх обещаний из 30
Чтобы довести программу до конца, с такими темпами лидеру Незалежной понадобится ещё пять-семь лет президентства, уточнили в Комитете избирателей.
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За 2021 год президент Украины Владимир Зеленский выполнил лишь три предвыборных обещания из 30. С таким заявлением выступила организация "Комитет избирателей Украины" (КИУ).
Так, Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности и вывел экономические преступления из-под юрисдикции СБУ. Также ввёл одноразовую "нулевую декларацию" для бизнеса, а 26 января Верховная рада приняла внесённый президентом законопроект о всеукраинском референдуме.
Всего же в предвыборной программе Зеленского значилось 30 обещаний, и полностью из них выполнено лишь девять, уточнили в КИУ. В частности, глава государства до сих пор не обеспечил устойчивый режим прекращения огня в Донбассе и не реализовал положение о переходе страны на собственные энергоресурсы. Также на Украине не лишают мандата за депутатские прогулы, ждут существенного повышения зарплат учителя и врачи.
В комитете уточнили, что, если Зеленский продолжит выполнять по три-четыре обещания в год, ему понадобится ещё пять-семь лет президентства, чтобы довести программу до конца.
Ранее Лайф рассказывал, что языковой омбудсмен Украины Тарас Кремень проверит Зеленского из-за использования русского языка. На недавней большой пресс-конференции лидер Незалежной не всегда общался на мове, на что пожаловались журналисты.
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