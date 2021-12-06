На Украине заявили о выполнении Зеленским за год лишь трёх обещаний из 30

За 2021 год президент Украины Владимир Зеленский выполнил лишь три предвыборных обещания из 30. С таким заявлением выступила организация "Комитет избирателей Украины" (КИУ).

Так, Зеленский подписал закон о создании Бюро экономической безопасности и вывел экономические преступления из-под юрисдикции СБУ. Также ввёл одноразовую "нулевую декларацию" для бизнеса, а 26 января Верховная рада приняла внесённый президентом законопроект о всеукраинском референдуме.

Всего же в предвыборной программе Зеленского значилось 30 обещаний, и полностью из них выполнено лишь девять, уточнили в КИУ. В частности, глава государства до сих пор не обеспечил устойчивый режим прекращения огня в Донбассе и не реализовал положение о переходе страны на собственные энергоресурсы. Также на Украине не лишают мандата за депутатские прогулы, ждут существенного повышения зарплат учителя и врачи.

В комитете уточнили, что, если Зеленский продолжит выполнять по три-четыре обещания в год, ему понадобится ещё пять-семь лет президентства, чтобы довести программу до конца.