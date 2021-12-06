Следователи осмотрели едва не разбившийся самолёт S7 и возбудили уголовное дело

Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после инцидента с едва не разбившимся из-за обледенения самолётом авиакомпании S7, который совершал рейс из Магадана в Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ.

Следователи осмотрели воздушное судно на предмет поломок как снаружи, так и внутри. Проводится доследственная проверка, будет дана оценка действиям экипажа, заметившего сильное обледенение самолёта при наборе высоты в Магадане. Позднее, после отказа техники, командир судна принял решение о посадке в Иркутске.