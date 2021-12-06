Следователи осмотрели едва не разбившийся самолёт S7 и возбудили уголовное дело
СК показал кадры осмотра воздушного судна. Кроме того, специалисты ведомства проверяют, как действовал экипаж.
Кадр из видео © YouTube / Следственный комитет Российской Федерации
Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, возбуждено после инцидента с едва не разбившимся из-за обледенения самолётом авиакомпании S7, который совершал рейс из Магадана в Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба Восточного межрегионального Следственного управления на транспорте СК РФ.
Следователи осмотрели воздушное судно на предмет поломок как снаружи, так и внутри. Проводится доследственная проверка, будет дана оценка действиям экипажа, заметившего сильное обледенение самолёта при наборе высоты в Магадане. Позднее, после отказа техники, командир судна принял решение о посадке в Иркутске.
Напомним, об инциденте с самолётом S7, который едва не разбился из-за обледенения после вылета из Магадана, стало известно 3 декабря. У летевшего в Новосибирск лайнера неожиданно отключился автопилот. Позднее Лайф опубликовал переговоры экипажа воздушного судна. По предварительным данным, перед вылетом борт обработали автомобильной стеклоомывайкой, в итоге во время перелёта в Новосибирск самолёт начал терять скорость на высоте около 4000 метров. Глава Росавиации Александр Нерадько поручил расследовать этот инцидент.
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