Суд выдворил из России бойца ММА Чоршанбиева
Также спортсмен был оштрафован на пять тысяч рублей. До исполнения решения его разместят в Центре содержания иностранных граждан.
Фото © Останкинский суд Москвы
Суд выдворил из России бойца ММА Чоршанбиева. Видео © Останкинский суд Москвы
Останкинский суд Москвы принял решение о выдворении из России бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева, который признан виновным в нарушении миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.
"Суд постановил признать Чоршанбиева Чоршанбе виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему наказание в виде штрафа пять тысяч рублей с выдворением за пределы РФ путём принудительного перемещения через государственную границу", — сказала судья.
Чоршанбе Чоршанбиев подтвердил, что был на суде без адвоката. Видео © Telegram-канал SHOT
После заседания Чоршанбе подтвердил, что присутствовал на заседании без адвоката, и пожелал терпения своему народу, сообщает телеграм-канал SHOT. Также боец заявил, что завтра ответит на вопрос, почему он был без адвоката.
Без правил на ринге и дорогах: Чем прославился боец ММА Чоршанбе Чоршанбиев и за что он задержан в Москве
До выдворения боец будет находиться в Центре содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве, уточнили в инстанции.
Напомним, что 3 декабря в Москве за грубое нарушение правил дорожного движения задержали известного бойца MMA из Таджикистана Чоршанбе Чоршанбиева. Его автомобиль отправили на штрафстоянку, а самого спортсмена привлекли к ответственности.
Комментариев: 0