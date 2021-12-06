Суд выдворил из России бойца ММА Чоршанбиева. Видео © Останкинский суд Москвы

Останкинский суд Москвы принял решение о выдворении из России бойца ММА Чоршанбе Чоршанбиева, который признан виновным в нарушении миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба инстанции.

"Суд постановил признать Чоршанбиева Чоршанбе виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему наказание в виде штрафа пять тысяч рублей с выдворением за пределы РФ путём принудительного перемещения через государственную границу", — сказала судья.

Чоршанбе Чоршанбиев подтвердил, что был на суде без адвоката. Видео © Telegram-канал SHOT

После заседания Чоршанбе подтвердил, что присутствовал на заседании без адвоката, и пожелал терпения своему народу, сообщает телеграм-канал SHOT. Также боец заявил, что завтра ответит на вопрос, почему он был без адвоката.

До выдворения боец будет находиться в Центре содержания иностранных граждан ГУ МВД России по Москве, уточнили в инстанции.