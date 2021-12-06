Президент РАО Васильева назвала необходимой проверку цифрового контента для школ и вузов

В образовательные учреждения нашей страны поступает очень много различных цифровых продуктов, но к некоторым из них есть вопросы. С таким заявлением выступила президент Российской академии образования (РАО) Ольга Васильева на научной конференции "Перспективы развития исследований в сфере наук об образовании".

"В колледжи, школы и вузы хлынуло огромное количество цифровых продуктов. Скорость их внедрения в России в последние годы даже превышает общемировую практику. Но не все из них можно безопасно использовать без профессиональной экспертизы и исследования компетентными специалистами", — цитирует РИА "Новости" Васильеву.

Как отметила глава РАО, пандемия поставила вопрос о необходимости создания качественного контента, который поступает в образовательные учреждения страны. По её словам, большинству школьников было сложно приспособиться к онлайн-формату, поэтому учёба стала занимать гораздо больше времени, а дети, соответственно, сильнее уставали.

Как подчеркнула академик, это негативно сказалось на психическом состоянии учеников — в частности, у ряда школьников появились проблемы со сном. Кроме того, многие ученики стали жаловаться на головные боли и усталость глаз. И только 9,1% детей не заметили никаких физических изменений, заключила Васильева.