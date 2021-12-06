Папа римский анонсировал скорую встречу с патриархом Кириллом

"Встреча с патриархом Кириллом — на обозримом горизонте. Думаю, на следующей неделе ко мне приедет [глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский] Иларион, чтобы согласовать возможную встречу. Патриарх должен путешествовать, не знаю точно, куда, кажется, в Финляндию, но я не уверен. Я всегда готов поехать в Москву. Чтобы говорить с братом, не нужны протоколы", — сказал понтифик в ходе пресс-конференции на борту самолёта по возвращении из апостольской поездки в Грецию и на Кипр.