Папа римский анонсировал скорую встречу с патриархом Кириллом
"Чтобы говорить с братом, не нужны протоколы", отметил понтифик. По его словам, точная дата мероприятия пока не известна.
Папа римский Франциск и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Фото © ТАСС / АР
Папа римский Франциск сообщил, что его встреча с патриархом Московским и всея Руси Кириллом обсуждается и состоится в ближайшем будущем.
"Встреча с патриархом Кириллом — на обозримом горизонте. Думаю, на следующей неделе ко мне приедет [глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский] Иларион, чтобы согласовать возможную встречу. Патриарх должен путешествовать, не знаю точно, куда, кажется, в Финляндию, но я не уверен. Я всегда готов поехать в Москву. Чтобы говорить с братом, не нужны протоколы", — сказал понтифик в ходе пресс-конференции на борту самолёта по возвращении из апостольской поездки в Грецию и на Кипр.
Напомним, о возможной встрече папы римского и патриарха Кирилла сообщалось ещё в начале октября текущего года. Тогда отмечалось, что о мероприятии станет известно незадолго до его проведения.
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