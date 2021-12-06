"Рыльце тоже в пушку": Певец Шура после трагедии с Мариной Хлебниковой признался в алкогольной зависимости
Ходят слухи, что певица злоупотребляла алкоголем, поэтому и не среагировала, когда в комнате начался пожар. Артист подтвердил зависимость Хлебниковой.
Певец Шура. Фото © ТАСС / Новодережкин Антон
Певец Шура в эфире шоу "Звёзды сошлись" признался, что когда-то сильно злоупотреблял спиртными напитками. Об этом он заявил, комментируя трагедию с коллегой по звёздному цеху Мариной Хлебниковой, пострадавшей при пожаре.
Слухи о пристрастии 56-летней Хлебниковой к алкоголю ходят уже несколько лет. Шура подтвердил зависимость певицы. Исполнитель рассказал, что случайно увидел снимок артистки в телефоне друга и тогда в его голове появились мысли, что Марину нужно спасать.
"Два года назад мы встречались с Мариной Хлебниковой в одной компании. Мне мой друг (кстати, бывший солист группы "На-на") показал фото Марины в телефоне, и у меня был шок. У меня у самого рыльце в пушку — четыре ампулы в попе зашиты. От этой же беды, от которой страдала она, от алкоголя", — подчеркнул он.
Напомним, что певица Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара в своей московской квартире на улице Ратной. Причиной возгорания могла быть непотушенная сигарета. Пожарные и полицейские вынесли артистку уже в бессознательном состоянии. Певица была отправлена в НИИ имени Склифосовского с сильными ожогами, также она успела надышаться едким дымом. Хлебникова оказалась на искусственной вентиляции лёгких. Ходят слухи, что звезда злоупотребляла алкоголем, поэтому и не среагировала на ЧП.
Ранее Лайф рассказывал, как певица Марина Хлебникова "сгорела" задолго до пожара. На её долю выпало столько потрясений и ударов судьбы, что даже такая сильная женщина не выдержала.
Шура — эксцентричный исполнитель, кумир 1990-х, обладатель целого ряда престижных наград, который прославился благодаря хитам "Твори добро", "Отшумели летние дожди", "Ты не верь слезам", а также необычному сценическому образу (яркий макияж и отсутствие верхних передних зубов) и экстравагантному поведению. Биографию звезды читайте на сайте uznayvse.ru.
Комментариев: 0