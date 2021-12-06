Певец Шура в эфире шоу "Звёзды сошлись" признался, что когда-то сильно злоупотреблял спиртными напитками. Об этом он заявил, комментируя трагедию с коллегой по звёздному цеху Мариной Хлебниковой, пострадавшей при пожаре.

Слухи о пристрастии 56-летней Хлебниковой к алкоголю ходят уже несколько лет. Шура подтвердил зависимость певицы. Исполнитель рассказал, что случайно увидел снимок артистки в телефоне друга и тогда в его голове появились мысли, что Марину нужно спасать.

"Два года назад мы встречались с Мариной Хлебниковой в одной компании. Мне мой друг (кстати, бывший солист группы "На-на") показал фото Марины в телефоне, и у меня был шок. У меня у самого рыльце в пушку — четыре ампулы в попе зашиты. От этой же беды, от которой страдала она, от алкоголя", — подчеркнул он.

Ранее Лайф рассказывал, как певица Марина Хлебникова "сгорела" задолго до пожара. На её долю выпало столько потрясений и ударов судьбы, что даже такая сильная женщина не выдержала.