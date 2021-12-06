НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

"Рыльце тоже в пушку": Певец Шура после трагедии с Мариной Хлебниковой признался в алкогольной зависимости

Ходят слухи, что певица злоупотребляла алкоголем, поэтому и не среагировала, когда в комнате начался пожар. Артист подтвердил зависимость Хлебниковой.

6 декабря, 14:16
<p>Певец Шура. Фото © ТАСС / Новодережкин Антон</p>

Певец Шура. Фото © ТАСС / Новодережкин Антон

Певец Шура в эфире шоу "Звёзды сошлись" признался, что когда-то сильно злоупотреблял спиртными напитками. Об этом он заявил, комментируя трагедию с коллегой по звёздному цеху Мариной Хлебниковой, пострадавшей при пожаре.

Слухи о пристрастии 56-летней Хлебниковой к алкоголю ходят уже несколько лет. Шура подтвердил зависимость певицы. Исполнитель рассказал, что случайно увидел снимок артистки в телефоне друга и тогда в его голове появились мысли, что Марину нужно спасать.

"Два года назад мы встречались с Мариной Хлебниковой в одной компании. Мне мой друг (кстати, бывший солист группы "На-на") показал фото Марины в телефоне, и у меня был шок. У меня у самого рыльце в пушку — четыре ампулы в попе зашиты. От этой же беды, от которой страдала она, от алкоголя", — подчеркнул он.

Напомним, что певица Марина Хлебникова сильно пострадала во время пожара в своей московской квартире на улице Ратной. Причиной возгорания могла быть непотушенная сигарета. Пожарные и полицейские вынесли артистку уже в бессознательном состоянии. Певица была отправлена в НИИ имени Склифосовского с сильными ожогами, также она успела надышаться едким дымом. Хлебникова оказалась на искусственной вентиляции лёгких. Ходят слухи, что звезда злоупотребляла алкоголем, поэтому и не среагировала на ЧП.

Музыкант Белов: Артисты предпочли "сочувствовать" Хлебниковой в телешоу

Музыкант Белов: Артисты предпочли "сочувствовать" Хлебниковой в телешоу

Ранее Лайф рассказывал, как певица Марина Хлебникова "сгорела" задолго до пожара. На её долю выпало столько потрясений и ударов судьбы, что даже такая сильная женщина не выдержала.

Российские звёзды, которых алкоголь довёл до беды

Российские звёзды, которых алкоголь довёл до беды

Шура — эксцентричный исполнитель, кумир 1990-х, обладатель целого ряда престижных наград, который прославился благодаря хитам "Твори добро", "Отшумели летние дожди", "Ты не верь слезам", а также необычному сценическому образу (яркий макияж и отсутствие верхних передних зубов) и экстравагантному поведению. Биографию звезды читайте на сайте uznayvse.ru.

Авторы
Григорий Воронцов
Григорий Воронцов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1