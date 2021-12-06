В Петропавловской крепости открылась выставка, посвящённая Александру Невскому

В Инженерном доме Петропавловской крепости в день памяти великого русского князя Александра Невского состоялось открытие посвящённой ему выставки. Она стала частью межмузейного проекта "Александр Невский. Северный путь", приуроченного к 800-летию со дня рождения прославленного полководца и правителя. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного музея истории Санкт-Петербурга.

"Сегодня мы <...> открываем выставку "Александр Невский: легенда о герое". Она завершает юбилейный год, и неслучайно церемония открытия проходит 6 декабря этого года — это день памяти святого благоверного князя Александра Невского. В этот день в 1263 году князь был погребён в Рождество-Богородичном монастыре во Владимире", — сказал на церемонии открытия гендиректор музея Владимир Кириллов.

Отмечается, что создатели выставки хотели показать, как менялся образ князя в восприятии русских людей на протяжении истории. В экспозиции представлены иконы, гравюры, портреты, орденские знаки, книги, медали, фотографии и даже плакаты, которые отражают то, каким видели в разных эпохах Александра Невского. Посетители выставки также смогут увидеть экспонаты из самых разных музейных коллекций — собрания Государственного музея истории Санкт-Петербурга, Государственного музея истории религии, ГОЗНАКа, Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи, Государственного музея-заповедника "Павловск", Российской национальной библиотеки, Музея кино, Новгородского музея-заповедника.