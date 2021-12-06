Свердловские врачи вылечили от коронавируса семимесячных тройняшек и их маму
Госпитализировать пришлось всю семью — отец малышек помогал медикам и жене ухаживать за Дариной, Кристиной и Викторией.
Малышки с родителями. Скриншот видео © Instagram / evgenykuyvashev
В Свердловской области из больницы выписали переболевших ковидом семимесячных тройняшек. Видео © Instagram / evgenykuyvashev
Врачи ГКБ № 40 города Екатеринбурга выписали семимесячных тройняшек, тяжело переболевших коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в сториз в "Инстаграме". Как указал глава региона, Дарина, Кристина и Виктория подхватили ковид вместе с мамой Ульяной.
"Врачи говорят: сразу трое детей одного возраста — такого в практике в эту эпидемию ещё не было", — написал губернатор, отметив, что теперь малышки в компании мамы и папы смогли наконец уехать домой, в посёлок городского типа Свободный.
Интересно, что 20 ноября вместе с девочками был госпитализирован и их папа Дмитрий. Мужчина не болел коронавирусом, но помогал жене и медикам ухаживать за малышками, пишет ТАСС со ссылкой на региональный оперштаб. У мамы тройняшек диагностировали двустороннюю пневмонию с поражением лёгких до 25%.
"У малышек — высокая температура и двустороннее воспаление лёгких. Самое тяжёлое течение заболевания врачи наблюдали у Виктории. Чтобы справиться с лихорадкой, понадобилось десять суток", — указано в сообщении.
У Ульяны и Дмитрия был медотвод от вакцинации от ковида, однако после пережитого родители тройняшек решили привиться.
Ранее во Владимире умер младенец, заразившийся ковидом от матери на третий день жизни. На протяжении всего курса лечения малыша местные врачи согласовывали свои действия по системе телемедицины с коллегами из ведущих учреждений.
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