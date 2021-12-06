Свердловские врачи вылечили от коронавируса семимесячных тройняшек и их маму

В Свердловской области из больницы выписали переболевших ковидом семимесячных тройняшек. Видео © Instagram / evgenykuyvashev

Врачи ГКБ № 40 города Екатеринбурга выписали семимесячных тройняшек, тяжело переболевших коронавирусом. Об этом сообщил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в сториз в "Инстаграме". Как указал глава региона, Дарина, Кристина и Виктория подхватили ковид вместе с мамой Ульяной.

"Врачи говорят: сразу трое детей одного возраста — такого в практике в эту эпидемию ещё не было", — написал губернатор, отметив, что теперь малышки в компании мамы и папы смогли наконец уехать домой, в посёлок городского типа Свободный.

Интересно, что 20 ноября вместе с девочками был госпитализирован и их папа Дмитрий. Мужчина не болел коронавирусом, но помогал жене и медикам ухаживать за малышками, пишет ТАСС со ссылкой на региональный оперштаб. У мамы тройняшек диагностировали двустороннюю пневмонию с поражением лёгких до 25%.

"У малышек — высокая температура и двустороннее воспаление лёгких. Самое тяжёлое течение заболевания врачи наблюдали у Виктории. Чтобы справиться с лихорадкой, понадобилось десять суток", — указано в сообщении.

У Ульяны и Дмитрия был медотвод от вакцинации от ковида, однако после пережитого родители тройняшек решили привиться.