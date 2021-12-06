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Киркоров будет судиться с "Госуслугами" из-за подрыва деловой репутации

Пиар-директор короля эстрады связала со сбоем информацию о неуплате дорожных штрафов.

6 декабря, 15:09
<p>Филипп Киркоров. Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CXBPL4ZKglq/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">fkirkorov</a></p>

Филипп Киркоров. Фото © Instagram / fkirkorov

Информация о неуплаченных дорожных штрафах певца Филиппа Киркорова является сбоем и ошибкой, ведь все они были погашены. Об этом Лайфу заявила пиар-директор народного артиста РФ Екатерина.

"Все штрафы оплачены. Это всего лишь сбой и ошибка. Будем разбираться. На "Госуслуги" мы подаём иск за подрыв деловой репутации", — уточнила собеседница.

Юрист Добровинский заявил, что все дорожные штрафы Киркорова давно оплачены

Юрист Добровинский заявил, что все дорожные штрафы Киркорова давно оплачены

Как ранее сообщал Лайф, на Киркорова составили 90 протоколов за неуплату дорожных штрафов. По каждому из дел певцу грозит либо штраф в двукратном размере от неуплаченной суммы, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Юлия Архипова
Юлия Архипова

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