Киркоров будет судиться с "Госуслугами" из-за подрыва деловой репутации
Пиар-директор короля эстрады связала со сбоем информацию о неуплате дорожных штрафов.
Филипп Киркоров. Фото © Instagram / fkirkorov
Информация о неуплаченных дорожных штрафах певца Филиппа Киркорова является сбоем и ошибкой, ведь все они были погашены. Об этом Лайфу заявила пиар-директор народного артиста РФ Екатерина.
"Все штрафы оплачены. Это всего лишь сбой и ошибка. Будем разбираться. На "Госуслуги" мы подаём иск за подрыв деловой репутации", — уточнила собеседница.
Как ранее сообщал Лайф, на Киркорова составили 90 протоколов за неуплату дорожных штрафов. По каждому из дел певцу грозит либо штраф в двукратном размере от неуплаченной суммы, но не менее одной тысячи рублей, либо административный арест на 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.
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