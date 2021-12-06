Киркоров будет судиться с "Госуслугами" из-за подрыва деловой репутации

Информация о неуплаченных дорожных штрафах певца Филиппа Киркорова является сбоем и ошибкой, ведь все они были погашены. Об этом Лайфу заявила пиар-директор народного артиста РФ Екатерина.

"Все штрафы оплачены. Это всего лишь сбой и ошибка. Будем разбираться. На "Госуслуги" мы подаём иск за подрыв деловой репутации", — уточнила собеседница.